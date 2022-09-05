Спортивной арене уготована великая судьба. Почему минчане полюбили стадион «Динамо» с момента открытия?

Равно, как и пляжи Комсомольского озера, никогда не пустовали и трибуны минского стадиона «Динамо».

Виктор Пекарский, заслуженный работник МВД СССР:

На трибунах бушевал народ. Такие страсти происходили, вы даже не представляете, здесь стояла толпа от проспекта. Коридоры, пропускали, билеты покупали, люди стремились попасть на этот стадион, как на большой праздник. Уже тогда стало ясно: спортивной арене уготована великая судьба. К 1980 году знаменитый стадион подвергся коренной реконструкции: первые в истории СССР Олимпийские игры на носу!

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Были установлены индивидуальные сидения для зрителей, была построена дополнительная выносная трибуна, было установлено самое хорошее по тем временам освещение.

Бессонные дни и ночи позади. Да здравствует Олимпиада! 19 июля 1980 года фирменным поездом из Москвы в Минск прибыл олимпийский огонь. Везла пламя в Белорусскую столицу гимнастка Ольга Корбут. А уже после на беговой дорожке стадиона «Динамо» с факелом завершающего этапа эстафеты появляется один из выдающихся атлетов современности, трехкратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира, почетный гражданин города Минска Александр Медведь.

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

Когда я уже добежал наверх, огонь такой мощный, там стоит ведро с водой, я взял и сунул в ведро, а ведро расплавилось, выкипела вся вода, и в бетоне дырка. Такая мощь огня, что начал бетон плавиться. Интересный факел, снизу он на пружинах, дает это твердое топливо, ракетное. Для меня это было впервые, и у нас в Минске впервые в футбол играли.

«Быстрее. Выше. Сильнее» – небо расцвело в праздничном фейерверке, а значит олимпийский огонь зажжен. Футбольные матчи отгремели, пора менять декорации. Москва утопает в овациях. Именно такой ее запомнил Виктор Пекарский – сегодня полковник милиции в отставке, тогда слушатель Академии МВД СССР. Единственный белорус, который работал в специальном штабе по обеспечению безопасности на главном событии десятилетия.