«Ювелирная работа». Как в Беларуси из новичков растят чемпионов ракетомодельного спорта?

Новости Беларуси. Юные ракетомоделисты из Пуховичского района вернулись домой с медалями после 15-го открытого чемпионата республики по ракетомодельному спорту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята завоевали десятки наград. Кроме того, по итогам всех выступлений заняли третье общекомандное место. Как же создать идеальную модель – узнала Влада Родовская.

Эти летные красавицы смастерили школьники. Ребята, которые жизни не представляют без неба и самолетов. Здесь два в одном. Все они – участники клуба авиационно-космического моделирования «Экипаж». Руководит талантливыми конструкторами Владимир Пасюков, и уже пять лет помогает брать новые высоты.