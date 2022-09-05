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«Ювелирная работа». Как в Беларуси из новичков растят чемпионов ракетомодельного спорта?

05 сентября 2022 15:29
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Новости Беларуси. Юные ракетомоделисты из Пуховичского района вернулись домой с медалями после 15-го открытого чемпионата республики по ракетомодельному спорту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята завоевали десятки наград. Кроме того, по итогам всех выступлений заняли третье общекомандное место.

Как же создать идеальную модель – узнала Влада Родовская.

«Ювелирная работа». Как в Беларуси из новичков растят чемпионов ракетомодельного спорта?-1

Эти летные красавицы смастерили школьники. Ребята, которые жизни не представляют без неба и самолетов. Здесь два в одном. Все они – участники клуба авиационно-космического моделирования «Экипаж». Руководит талантливыми конструкторами Владимир Пасюков, и уже пять лет помогает брать новые высоты.

«Ювелирная работа». Как в Беларуси из новичков растят чемпионов ракетомодельного спорта?-3

Владимир Пасюков, председатель клуба авиационно-космического моделирования «Экипаж»:
Набрал я пять лет назад сюда новичков, которые даже не знали, что такое моделирование. Постепенно, от простейшего к сложному, мы сейчас добились таких результатов, что выступаем на международных соревнованиях, где побеждаем.

Подробности в видеоматериале.

# Авиамоделирование # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области

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