Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир

Телеканал СТВ готовит для своих зрителей праздничный эфир. Ток-шоу, информационная программа, новогодняя комедия – и это далеко не все сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 декабря приправим наш эфир новогодним настроением. Покажем только самое интересное и праздничное. Вдохновимся счастливыми историями жителей столицы и окунемся в новогоднюю атмосферу вместе с Екатериной Забенько и программой «Большой город».

Ныряем в новый 2024 год! В 19:30 подведем итоги года с программой «Неделя». Коснемся всех ключевых моментов уходящего 2023-го: от международных до внутриполитических событий.

Ольга Коршун, автор и ведущая программы «Неделя»:

Этот эфир уже уникален тем, что он будет 31 декабря. Наша задача совместить все важны политико-экономические события с новогодней, праздничной ноткой, потому что мы понимаем, что все уже наверняка в 19:30 будут сидеть за праздничным столом и ждать наступление того самого Нового года.

Информационный коктейль разбавим новогодним кино. Поднимем градус позитива современной кинокомедией «Мой папа не подарок». Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ.