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Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир

30 декабря 2023 17:09
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Телеканал СТВ готовит для своих зрителей праздничный эфир. Ток-шоу, информационная программа, новогодняя комедия – и это далеко не все сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир-1

31 декабря приправим наш эфир новогодним настроением. Покажем только самое интересное и праздничное. Вдохновимся счастливыми историями жителей столицы и окунемся в новогоднюю атмосферу вместе с Екатериной Забенько и программой «Большой город».

Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир-4

Ныряем в новый 2024 год!

В 19:30 подведем итоги года с программой «Неделя». Коснемся всех ключевых моментов уходящего 2023-го: от международных до внутриполитических событий.

Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир-7

Ольга Коршун, автор и ведущая программы «Неделя»:
Этот эфир уже уникален тем, что он будет 31 декабря. Наша задача совместить все важны политико-экономические события с новогодней, праздничной ноткой, потому что мы понимаем, что все уже наверняка в 19:30 будут сидеть за праздничным столом и ждать наступление того самого Нового года.

Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир-10

Информационный коктейль разбавим новогодним кино. Поднимем градус позитива современной кинокомедией «Мой папа не подарок».

Ток-шоу, итоги года, праздничный концерт – анонс новогодней программы на СТВ.

Новый год вместе с СТВ! Телеканал подготовил для зрителей праздничный эфир-13

В 23:00 переместимся в «Новогодний дворик на СТВ». Праздничным настроением зарядит уникальный проект «Столичного телевидения». Наш подарок зрителям – эксклюзивный театрализованный концерт.

Включайте СТВ 31 декабря. Встретим Новый год вместе! Будет интересно.

# Новый год # общество # Ольга Коршун # Екатерина Забенько # Александр Осенко

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