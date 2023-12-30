Число звонков в новогоднюю ночь увеличится в 15 раз! Каким будет качество связи и как зарождалась телефония?
Новый год – это время, когда каждому хочется поделиться теплом своего сердца с родными и близкими, первым позвонить и передать поздравления. Ежегодно количество телефонных вызовов в новогоднюю ночь увеличивается в 15 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким будет качество связи в грядущем году?
Подробнее в материале Дианы Головач.
Новогодняя телефония – это своеобразный проводник эмоций и чувств, соединяющий сердца в одно целое. Еще несколько десятков лет назад дозвониться в эти часы было сложнее. Чтобы на другом конце провода услышать родной голос, нужно было провести у телефонного аппарата целый день. Например в 70-е, а это молодость наших родителей, автоматической связи не было даже между главными городами страны. Поэтому из дома разговор приходилось заказывать через телефонистку.
Профессия телефонистки в то время была самой важной и ответственной. Именно телефонные барышни могли соединить абонентов даже на разных концах света, чтобы они могли обменяться поздравлениями с Новым годом.
Светлана Сидорова, кандидат исторических наук:
Телефонные барышни, к ним определенные требования предъявлялись. Это, во-первых, соответствующий рост, то есть не ниже 165 сантиметров, незамужняя барышня для того, чтобы невозможно было оторваться от работы, так как она требовала определенных технических знаний особенностей работы аппаратов. При этом ширина рук должна была быть достаточно широкая, чтобы подсоединять штекер к гнездам и делать это практически одновременно, работая с несколькими абонентами. Чтобы голос был приятный, была слышна приветливость со стороны телефонной барышни.
Подробности в видео.