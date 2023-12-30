Число звонков в новогоднюю ночь увеличится в 15 раз! Каким будет качество связи и как зарождалась телефония?

Новый год – это время, когда каждому хочется поделиться теплом своего сердца с родными и близкими, первым позвонить и передать поздравления. Ежегодно количество телефонных вызовов в новогоднюю ночь увеличивается в 15 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким будет качество связи в грядущем году? Подробнее в материале Дианы Головач.

Новогодняя телефония – это своеобразный проводник эмоций и чувств, соединяющий сердца в одно целое. Еще несколько десятков лет назад дозвониться в эти часы было сложнее. Чтобы на другом конце провода услышать родной голос, нужно было провести у телефонного аппарата целый день. Например в 70-е, а это молодость наших родителей, автоматической связи не было даже между главными городами страны. Поэтому из дома разговор приходилось заказывать через телефонистку.

Профессия телефонистки в то время была самой важной и ответственной. Именно телефонные барышни могли соединить абонентов даже на разных концах света, чтобы они могли обменяться поздравлениями с Новым годом.