МВД наградило победителей конкурса «Мечты сбываются»

Мечты сбываются! Теперь в этом уверены юные участники конкурса, чьи видеоролики в TikTok, по мнению МВД, признаны лучшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети, не без помощи родителей, записывали видео, на котором рассказывали о самых сокровенных желаниях главному милиционеру страны. В награду была встреча с министром и подарки от него. Кому-то велосипед, кому-то игрушки или сладости, но главное – это впечатления. Ребята смогли поближе познакомиться с милицейской жизнью. Перед ними открыли двери воинские части внутренних войск, база столичного ОМОНа. Маленькая Ульяна и ее родные побывали в питомнике служебных собак Минского Департамента охраны. Восторгу не было предела!