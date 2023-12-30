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МВД наградило победителей конкурса «Мечты сбываются»

30 декабря 2023 16:53
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Мечты сбываются! Теперь в этом уверены юные участники конкурса, чьи видеоролики в TikTok, по мнению МВД, признаны лучшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД наградило победителей конкурса «Мечты сбываются»-1

Дети, не без помощи родителей, записывали видео, на котором рассказывали о самых сокровенных желаниях главному милиционеру страны. В награду была встреча с министром и подарки от него. Кому-то велосипед, кому-то игрушки или сладости, но главное – это впечатления. Ребята смогли поближе познакомиться с милицейской жизнью. Перед ними открыли двери воинские части внутренних войск, база столичного ОМОНа. Маленькая Ульяна и ее родные побывали в питомнике служебных собак Минского Департамента охраны. Восторгу не было предела!

МВД наградило победителей конкурса «Мечты сбываются»-4

Мне понравились собачки, как они тренируются. В будущем хотела бы стать милиционером.

Такое утверждение девочка сделала после того, как в силу своего возраста взглянула на людей в погонах и их труд. Например, кинолог – профессия, которая очень многогранна и требует особого общения человека с животным.

# Конкурс # общество

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