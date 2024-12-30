Свободная экономическая зона «Минск» подвела итоги за год

Свободная экономическая зона «Минск» подводит итоги 2024-го. За этот год резидентами СЭЗ стали 15 компаний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Предприятия-новички работают в таких сферах, как фармацевтика, деревообработка, машиностроение, химическая и тяжелая промышленность. Таким образом, в этом кластере уже 108 резидентов. В таком статусе у них немало преференций, в том числе и налоговых. Сами же компании нацелены на выпуск инновационной продукции, которая в том числе замещает импортную.

Анатолий Бубен, глава администрации СЭЗ «Минск»:

Выпущено продукции промышленности на 12 миллиардов рублей, из них только импортозамещающей – 70 %. Это говорит о том, что мы вытесняем товары, которые завозились извне. Инновационной продукции уже примерно 40 %. Выпущено на 4 миллиарда такой продукции. Это совершенно новый продукт, которого не было нигде.