Ещё один палач Хатыни не ушёл от наказания. Как судили Смовского

Верховный Суд Беларуси вынес приговор коллаборанту Константину Смовскому. В нашей суверенной истории это второе дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смовский командовал 118-м украинским батальоном охранной полиции, который участвовал в крупных карательных операциях, а также совершал массовые убийства мирного населения. На руках палача – кровь около 430 человек, из которых 130 – дети.

Диана Головач, корреспондент: На его совести убийства порядка 430 человек, из них 130 – дети. Палач Хатыни Смовский во время Великой Отечественной войны отличился особыми зверствами против белорусского народа. И несмотря на то, что он скончался в 1960 году, суд рассмотрел его действия в контексте исторической справедливости.

По делу Константина Смовского прошло порядка 70 свидетелей, а общий объем материалов – 49 томов. Согласно плану полного уничтожения белорусского народа, палач действовал с особой жестокостью. Под его командованием 118-й батальон стер с лица земли Хатынь. Каратели расстреливали людей, избивали до смерти, сгоняли в амбары и сжигали заживо. А тех, кто выжил, отправляли на работу в Германию. Смовский обвинялся по 26 эпизодам преступной деятельности. Исходя из предоставленных доказательств, Верховный Суд вынес обвинительный приговор.

При жизни Смовскому удалось избежать заслуженного наказания. После Великой Отечественной войны каратель переехал в Германию, а после – в США. Его пытались привлечь к ответственности еще в советское время, однако власти Штатов отказались выдавать преступника.

Верховный Суд вынес обвинительный приговор по делу карателя Хатыни Смовского.

Это уже второе в истории суверенной Беларуси дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В марте Верховный Суд вынес обвинительный приговор в отношении еще одного нациста Владимира Катрюка. Он также был причастен к сожжению Хатыни. Его также судили посмертно.