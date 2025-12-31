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Новости по тегу #Пиротехника

В Нидерландах частным лицам запретили использовать петарды и фейерверки
31 декабря 2025 08:55

В Нидерландах частным лицам запретили использовать петарды и фейерверки

В гимназии Гродно прошёл урок безопасности – рассказали о правилах использования пиротехники
15 января 2025 07:33

В гимназии Гродно прошёл урок безопасности – рассказали о правилах использования пиротехники

МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники
08 января 2025 13:53

МЧС: с 14 декабря 2024-го зафиксировано 40 случаев нарушения правил применения пиротехники

МАРТ организовало мониторинг торговых объектов, реализующих пиротехнику
04 января 2025 13:37

МАРТ организовало мониторинг торговых объектов, реализующих пиротехнику

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 9 человек
02 января 2025 13:34

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 9 человек

В новогоднюю ночь в Германии частично запретят использование пиротехники
31 декабря 2024 07:13

В новогоднюю ночь в Германии частично запретят использование пиротехники

Новый год без происшествий! Рассказываем, как правильно выбрать салют
30 декабря 2024 19:00

Новый год без происшествий! Рассказываем, как правильно выбрать салют

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 2 человека
29 декабря 2024 10:58

За сутки в Беларуси от пиротехники пострадали 2 человека

Запрет на торговлю пиротехникой введён в Беларуси
12 августа 2020 07:35

Запрет на торговлю пиротехникой введён в Беларуси

В Лиозненском районе при запуске фейерверка в новогоднюю ночь пострадал мужчина
04 января 2020 08:19

В Лиозненском районе при запуске фейерверка в новогоднюю ночь пострадал мужчина

Этот документ гарантирует, что праздник пройдёт без вызова «скорой» или пожарных. Что нужно помнить, покупая пиротехнику
30 декабря 2019 09:34

Этот документ гарантирует, что праздник пройдёт без вызова «скорой» или пожарных. Что нужно помнить, покупая пиротехнику

Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе
22 декабря 2019 17:10

Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе