Новости по тегу #Пиротехника

Помимо безопасности людей, цель запрета – снизить число нападений на экстренные службы и уменьшить ущерб окружающей среды.
На встрече работники МЧС и МВД напомнили и об административной ответственности.
Основные места массового отдыха были взяты под охрану, сотрудники организовали пропускной режим, проводили досмотры. Патрульные наряды были ориентированы на оказание всесторонней помощи.
Запрет на торговлю пиротехникой вступил в силу в Беларуси. Такое решение было принято правительством в связи со значительным ростом числа несчастных случаев и травм.
В Пинске в больницу попал подросток, который едва не лишился глаза. В Брестском районе восьмилетний мальчик получил серьезные травмы головы.
2023 году только в Берлине из-за использования петард пострадали 22 человека. Беспорядки тогда омрачили праздничную ночь.
Статистика последних выходных непраздничная и совсем невеселая. В Барановичах мальчик пытался взорвать петарду и получил ожог руки. У жителя Шклова от пиротехники травмы посерьезнее, включая рваные. Без госпитализации не обошлось.
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах.
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