Прошлую неделю Александр Лукашенко посвятил работе в полях западных регионов страны. Во время поездок звучали поручения и предостережения по ходу уборочной кампании. Главное из которых – пользоваться каждым погожим часом, чтобы не потерять урожай и травы при засухе и ливнях. Сергей Бартош пообещал все поручения выполнить, в том числе и те, которые не касаются полевых работ.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вступать в эту должность, конечно, гордость. Сельское хозяйство – это моя отрасль, которую я всегда любил, в которой я всегда работал, это мое. В какое время вступать – наверное, разницы нет. Сегодня уборка зерновых в активной фазе, завтра сев озимых культур начинается – озимого рапса, озимого ячменя. Далее массовый сев, уборка, заготовка кормов, кукурузы. Это в принципе процесс, который не останавливается, он круглый год. Это не фабрика, где можно остановить производство, станок и сделать какую-то паузу.

Что касается сегодняшнего дня, сегодня активно идет уборка зерновых. В ближайшее время она закончится, и те задачи, которые Президент ставил, и обещания, которые давало руководство, которые вице-премьер давал, я думаю, что выполнимы. Но тем не менее это не тут уровень производства, который должен быть. Мы имеем значительно выше, и сегодня Президент обозначал внимание, это в первую очередь животноводство, строительство молочно-товарных комплексов, которые действительно необходимо строить в ближайшую пятилетку, завершить и перевод скота, произвести на молочно-товарные комплексы. В первую очередь это качество продукции, качество производства молока. Второе – это, конечно, уровень производства, значительный высший. И, соответственно, снижение затрат, что позволит произвести более дешевую продукцию, но более качественную, которая востребована сегодня на мировом уровне.