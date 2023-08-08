Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны в 2023 году будет обеспечена полностью. Об этом заявил Александр Лукашенко, назначая главу Минсельхозпрода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В должность министра Сергей Бартош вступает в ответственный период уборочной кампании, которая практически достигла экватора. Глава государства сразу поставил ряд задач перед новым руководителем. На мини-совещании присутствовал и профильный вице-премьер Леонид Заяц.
Прошлую неделю Александр Лукашенко посвятил работе в полях западных регионов страны. Во время поездок звучали поручения и предостережения по ходу уборочной кампании. Главное из которых – пользоваться каждым погожим часом, чтобы не потерять урожай и травы при засухе и ливнях. Сергей Бартош пообещал все поручения выполнить, в том числе и те, которые не касаются полевых работ.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Вступать в эту должность, конечно, гордость. Сельское хозяйство – это моя отрасль, которую я всегда любил, в которой я всегда работал, это мое. В какое время вступать – наверное, разницы нет. Сегодня уборка зерновых в активной фазе, завтра сев озимых культур начинается – озимого рапса, озимого ячменя. Далее массовый сев, уборка, заготовка кормов, кукурузы. Это в принципе процесс, который не останавливается, он круглый год. Это не фабрика, где можно остановить производство, станок и сделать какую-то паузу.
Что касается сегодняшнего дня, сегодня активно идет уборка зерновых. В ближайшее время она закончится, и те задачи, которые Президент ставил, и обещания, которые давало руководство, которые вице-премьер давал, я думаю, что выполнимы. Но тем не менее это не тут уровень производства, который должен быть. Мы имеем значительно выше, и сегодня Президент обозначал внимание, это в первую очередь животноводство, строительство молочно-товарных комплексов, которые действительно необходимо строить в ближайшую пятилетку, завершить и перевод скота, произвести на молочно-товарные комплексы. В первую очередь это качество продукции, качество производства молока. Второе – это, конечно, уровень производства, значительный высший. И, соответственно, снижение затрат, что позволит произвести более дешевую продукцию, но более качественную, которая востребована сегодня на мировом уровне.
«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош. Подробности.