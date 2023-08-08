Рубрика «Как это устроено?» Минское метро раскрывает секреты закулисья работы в своём Telegram-канале

Новости Беларуси. Увидеть ночную жизнь подземки или виртуально «проехаться» по тоннелям третьей линии в кабине машиниста электропоезда. Telegram-канал Минского метрополитена запустил рубрику под названием «Как это устроено?», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью сети интернет подписчики смогут заглянуть в цеха электродепо, машинные залы эскалаторного оборудования и в помещения дежурных по станции. В те места, куда обычно пассажирам вход закрыт. Также они узнают, как готовятся оборудование и коммуникации к новому трудовому дню.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Очень много интересных событий происходит с метро ночью: оно готовится к приему пассажиров на следующий день. Мы показываем разные специальности и разные процессы для того, чтобы молодые люди, видя это, в последующем захотят связать свою трудовую деятельность с Минским метрополитеном. И поступить в серийные учебные заведения, потом прийти к нам и получать удовольствие и от работы, и гордиться тем, что работают в Минском метрополитене.