Прямой эфир

Рубрика «Как это устроено?» Минское метро раскрывает секреты закулисья работы в своём Telegram-канале

08 августа 2023 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Увидеть ночную жизнь подземки или виртуально «проехаться» по тоннелям третьей линии в кабине машиниста электропоезда. Telegram-канал Минского метрополитена запустил рубрику под названием «Как это устроено?», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рубрика «Как это устроено?» Минское метро раскрывает секреты закулисья работы в своём Telegram-канале-1

С помощью сети интернет подписчики смогут заглянуть в цеха электродепо, машинные залы эскалаторного оборудования и в помещения дежурных по станции. В те места, куда обычно пассажирам вход закрыт. Также они узнают, как готовятся оборудование и коммуникации к новому трудовому дню.

Рубрика «Как это устроено?» Минское метро раскрывает секреты закулисья работы в своём Telegram-канале-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Очень много интересных событий происходит с метро ночью: оно готовится к приему пассажиров на следующий день. Мы показываем разные специальности и разные процессы для того, чтобы молодые люди, видя это, в последующем захотят связать свою трудовую деятельность с Минским метрополитеном. И поступить в серийные учебные заведения, потом прийти к нам и получать удовольствие и от работы, и гордиться тем, что работают в Минском метрополитене.

Рубрика «Как это устроено?» Минское метро раскрывает секреты закулисья работы в своём Telegram-канале-7

Кроме того, подписчикам расскажут, как поезда метро делают оборот на конечных станциях линий. А еще можно будет своими глазами увидеть, как моют составы и тоннели. Планируется, что рубрика будет выходить не реже двух раз в неделю.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?
08 августа 2023 13:44

Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?

Важен цвет, размер и звук. Как выбрать сладкий арбуз?
08 августа 2023 12:00

Важен цвет, размер и звук. Как выбрать сладкий арбуз?

«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош
08 августа 2023 11:04

«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош