Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?

Новости Беларуси. Поддержка стартапов и развитие бизнеса. В Минске продолжается прием заявок от столичных субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсе инвестпроектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Победителей город поддержит финансово. Они получат субсидии для покрытия части процентов за пользование кредитами. Главное условие – создание новых рабочих мест. Приоритетами также служат расширение ассортимента товаров, реализация экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции и внедрение новых технологий.

Анна Сахарова, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

Главная цель проведения данного конкурса – это, конечно же, поддержка субъектов малого предпринимательства, которые изготавливают в первую очередь импортозамещающую продукцию и экспортоориентированную. Минский горисполком принимает заявки от субъектов малого предпринимательства численность до 100 человек на право оказания им государственной финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на погашение части банковских кредитов и предоставление субсидии на погашение части лизинговых платежей.