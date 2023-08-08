Прямой эфир

Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?

08 августа 2023 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержка стартапов и развитие бизнеса. В Минске продолжается прием заявок от столичных субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсе инвестпроектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?-1

Победителей город поддержит финансово. Они получат субсидии для покрытия части процентов за пользование кредитами. Главное условие – создание новых рабочих мест. Приоритетами также служат расширение ассортимента товаров, реализация экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции и внедрение новых технологий.

Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?-4

Анна Сахарова, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:
Главная цель проведения данного конкурса – это, конечно же, поддержка субъектов малого предпринимательства, которые изготавливают в первую очередь импортозамещающую продукцию и экспортоориентированную. Минский горисполком принимает заявки от субъектов малого предпринимательства численность до 100 человек на право оказания им государственной финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на погашение части банковских кредитов и предоставление субсидии на погашение части лизинговых платежей.

Для стартапов и бизнеса. На каких условиях минские предприниматели могут получить господдержку?-7

Заявки принимают до 18 августа, для этого нужно предоставить документы в Мингорисполком.

# Бизнес в Беларуси # общество # Анна Сахарова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Важен цвет, размер и звук. Как выбрать сладкий арбуз?
08 августа 2023 12:00

Важен цвет, размер и звук. Как выбрать сладкий арбуз?

«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош
08 августа 2023 11:04

«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош

«Сейчас нужно мобилизоваться». Лукашенко настраивает аграриев на более эффективную работу на уборочной
08 августа 2023 10:58

«Сейчас нужно мобилизоваться». Лукашенко настраивает аграриев на более эффективную работу на уборочной