Важен цвет, размер и звук. Как выбрать сладкий арбуз?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Люди делятся на два типа: кто-то больше любит дыни, а кто-то больше по арбузам. Правильно выбранная ягода – залог вкусного и радостного настроения. Стартовал арбузный сезон. Выбрать спелую, сочную и сладкую ягоду – задачка со звездочкой. Но у опытных столичных покупателей есть свои работающие способы. Эрика Лаврецкая:

Расскажите, как вы выбираете арбузы?

Начну с того, что я выбираю арбузы исключительно начиная с августа, когда они уже без нитратов, их ничем не пичкают, и первое, на что я обращаю внимание, это наличие желтого пятнышка на боку, чтобы хвостик был сухой, чтобы звук издавал звонкий. И по размеру чтобы он был где-то средний.

В первую очередь обращаю внимание на окрас арбуза. Он должен быть ярким, четкий рисунок, при постукивании арбуз должен издавать звонкий звук, также есть такой лайфхак, что, проведя ногтем по арбузу, верхний слой должен легко сниматься. Это значит, что арбуз спелый. Важно, чтобы плод был целым, без трещин, надрезов или вмятин. Еще один важный нюанс – полоски. Чем они контрастнее, тем вкуснее ягода.

Арсени Хачатур, продавец:

Изначально нужно с душой выбирать. Любой арбуз нужно, чтобы было вау. Есть люди, которые любят, чтобы хрустящий был, есть люди, чтобы сахарный, поэтому если хрустящий, звук должен быть более звонкий, а если, например, сахарный, будет не звонкий, а более сахаристый. Если перед вами два арбуза одинакового размера, отдайте свое предпочтение тому, который тяжелее. Но помните, очень большие плоды, более 10-ти килограммов, лучше не покупать: велик риск, что они будут неспелые или выращенные с использованием химикатов. Арсени Хачатур:

Можно еще посмотреть на желтый бочок. Хорошо, если он желтый, значит полежал, спелый и уже готов, чтобы кушать. Хвостик если суховатый, то тоже хорошо. У народа есть такая легенда, можно сказать, что мальчик и девочка. Этот мальчик, потому что здесь маленькая, а если большой кружок появляется, это девочка. Говорится, девочки слаще, чем мальчики.