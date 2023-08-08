«У вас этот опыт есть». Лукашенко назначил нового главу Минсельхозпрода, им стал Сергей Бартош

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это крайне важно. Как и в промышленности, если министр или вице-премьер, чтобы они прошли вот этот путь руководителя той или иной организации промышленной. Точно так и здесь. У вас этот опыт есть. Вы работали в районном звене. Это значит, что на уровне хозяйства, сельскохозяйственного предприятия, и агрономом вы были, и на уровне районного звена вы хорошо знаете все процессы. Более того, вы поработали и на областном уровне, занимаясь вопросами сельского хозяйства. Затем уже на самом высоком уровне – помощником Президента. Это дало вам возможность уже сверху посмотреть на те проблемы, которые сегодня решаются на селе и которые вы хорошо знаете, работая на земле. По возрасту и опыту вы человек, как раз подходящий на эту должность. Это и обусловило мой выбор в связи с назначением вас министром.