Новый этап межпартийного диалога! «Белая Русь» заключила ряд договоров

Новый этап межпартийного диалога. Белорусская партия «Белая Русь» расширяет географию международного сотрудничества. Ряд соглашений подписан на площадке II Межпартийной конференции, которую в 2026 году принимает Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе – укрепление дружественных связей между народами и странами. Подписанные соглашения подтверждают усиление роли партий в продвижении национальных интересов и устойчивости политической системы. В партии «Белая Русь» подчеркнули, что намерены последовательно расширять взаимодействие на международной арене и укреплять контакты через совместные проекты.

Двусторонние меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве «Белая Русь» заключила с Народно-революционной партией Лаоса, Либерально-демократической партией Узбекистана и Африканским национальным союзом Зимбабве. Документы призваны усилить взаимовыгодное сотрудничество на межпартийном уровне.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»: Неоднократно повторяли абсолютно все спикеры, главы делегаций, которые прибыли к нам в Беларусь, о том, чтобы сегодня мы все вместе не боялись своих заявлений о сохранении мира, о выстраивании дружеских отношений абсолютно на всех уровнях. Много говорили о развитии такого направления, как молодежная политика. В этом году у нас будет подписан еще не один меморандум. Ближайшая перспектива – это подписание меморандума о сотрудничестве с партиями Таджикистана, Азербайджана – «Ени Азербайджан».

Джейкоб Муденда, председатель Национальной ассамблеи Парламента Зимбабве:

Абсолютно уверены, что этот шаг придаст дальнейший импульс развитию межпартийного белорусско-зимбабвийского диалога и поможет в дальнейшем нашим правительствам выработать ту систему, при которой народы будут процветать.

Сегодня, 29 мая, в программе форума – выездные мероприятия. Иностранные гости познакомятся с жизнью белорусской деревни. Также запланированы посещения некоторых предприятий, а после для них проведут экскурсию в Национальном парке «Беловежская пуща».