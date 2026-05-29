Каких мужчин привлекают сильные женщины? Объяснила психолог

Юлия Чернышенко, психолог:

Сегодня говорим о мужчинах, которые любят сильных женщин, выбирают сильных женщин. Для начала давайте определимся, кто же такая современная сильная женщина? Конечно же, речь совершенно не про горящие избы. Сильная женщина в сегодняшнем нашем мировоззрении – это женщина, знающая, понимающая себя, свободная в своем проявлении, выборе, развивающаяся, умная, самостоятельная и все время желающая чего-то нового.

Кто же эти мужчины, которые выбирают таких женщин и какой союз у них может получиться? Первое – это мужчины, которые очень хотят усыновиться. Они очень хотят рядом быть с женщиной, которая семижильная, она все может, она все решает, он в развитии, либо он что-то потерял, либо он еще себя не нашел. Однако эта женщина всегда с ним рядом, она все сделает, она для него стена и опора.

Второй тип мужчин – это мужчины-эстероиды. Они сами по себе очень сильные, они яркие, добивающиеся, и, конечно же, им рядом нужна тоже женщина очень красивая, яркая, звезда. В один момент начинается конкуренция. Такая женщина знает, кто она, что она, а вот конкуренцию он особо не выдерживает, поэтому он так тихонько или громко исчезает и выбирает себе потом вариант тоже хорошенький, красивенький, но менее умный.

Третий тип мужчин – это наши любимые нарциссы с нарциссическим расстройством либо даже будет достаточно нарциссической личности и психопаты. Мужчины, которые совершенно не знают, как существовать самостоятельно. Внутри там эмоциональная пустота, и женщина сильная, красивая, умная, развивающаяся, хорошо зарабатывающая для них функция, которая делает все, как он скажет, когда скажет, и тем самым повышает, наполняет его эмоциями и хоть каким-то смыслом.

Четвертый тип – мужчины, который выбирает сильных женщин, это мужчина сильный. Сильный, с прекрасным внутренним стержнем, развивающийся, зарабатывающий. Этот вариант мужчины рядом с такой же сильной, красивой, успешной женщиной. Это идеал здоровой пары, к которому каждый из нас стремится. Однако в таких отношениях тоже есть кое-какие нюансы, потому что зачастую мужчины очень сильные и успешные говорят, чем женщина красивее и интереснее, тем к ней страшнее подойти. Поэтому здесь дайте какой-нибудь знак, намек что вы его рады видеть в своем поле, улыбнитесь и дайте ему приглашение для знакомства и для развития отношений.