Новые технологии оказания медицинской помощи – как развивается белорусское здравоохранение?

Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
На ваш взгляд, каких существенных прорывных достижений достигло белорусское здравоохранение? Белорусское здравоохранение – это очень важная отрасль, не только потому что и так много внимания государство ему уделяет.
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения:
Конечно. Потому что здравоохранение, если будет стоять на месте, будет регрессировать. Наше же здравоохранение прогрессирует в хорошем смысле этого слова. Сегодня мы развиваем новые технологии оказания медицинской помощи. Если раньше все оперативные вмешательства делались открытым способом, то сегодня уже большинство тех операций, которые по экстренным показаниям и в плановом порядке делаются путем эндоскопического вмешательства. Кроме этого сегодня широко развиты такие отрасли здравоохранения и медицины, как трансплантология, кардиохирургия. Сегодня по поручению главы государства, которое было дано еще в 2023 году, развивается активно травматология, ортопедия. Онкология сегодня является одним из четких примеров о том, как быстро развивается эта отрасль медицины с учетом применения химиотерапевтических препаратов и комбинированного лечения. То есть куда ни посмотри, на какой раздел медицины ни обрати внимания, везде мы видим свои положительные моменты в ее развитии.
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