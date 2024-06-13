Лукьянов о Маркове: реально творческий человек и очень интересный руководитель, собеседник

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим кадровые решения Президента, воспитание белорусской молодежи и развитие студотрядов. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим кадровые решения Президента, воспитание белорусской молодежи и развитие студотрядов. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я напомню, что по первому образованию, по первому месту работы, в принципе, в душе Марат Сергеевич – офицер. Он закончил, насколько я помню, зенитное училище. Называл одним из лучших вузов Беларуси. Ну, там сегодня змагары начали копать, смотреть и так далее. Я вот сейчас один опус вам приведу, если вы не против, Александр Сергеевич. Комментируют они назначение Марата Сергеевича и Игоря Владимировича Луцкого. Лукашенко поддерживает баланс: либерала в министры информации, зато черносотенца на ОНТ. Причем ОНТ-то инструмент не слабее Мининфо. Напомним, что именно Игорь Луцкий в свое время вытянул Азаренка – пишут, значит, сумасшедшие разные придурки. Но вы пытаетесь кого-то клишировать.
Я напомню, что вы, например, Дмитрия Крутого все время называли либералом, рыночником и так далее. Сейчас при нем отношения с Россией взлетели так, как никогда не взлетали. Поэтому все ваши клише, все ваши какие-то попытки кого-то так назвать, зарекомендовать и потом, значит, из этого вить какие-то веревки, выцеживать какую-то свою выгоду – это все тупые, провальные, идиотские попытки. Вы нифига не знаете. Марат Сергеевич Марков, как мы уже говорили сегодня, и офицер, и патриот, и он вам еще покажет, я вам гарантирую.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
С хваткой Марата Сергеевича, принципиальность в этой работе, которую он проводит. Реально творческий человек и очень интересный руководитель, собеседник, и, на самом деле, эти интервью... А вот вы заметили параллель определенную, Григорий Юрьевич? Смотрите, руководитель вуза, к примеру, либо, Президент привел: наши чиновники, госслужащие, они должны входить в студенческую аудиторию, работать с ними. И в том числе руководитель средств массовой информации, который тоже, в принципе, не в ущерб должностным обязанностям, имеет возможность практиковать и поддерживать свой профессиональный уровень, ведя какую-то авторскую программу. Это тоже очень интересная такая белорусская модель руководства с совмещением практической составляющей, так важной для того, чтобы государственные служащие не терялись вот в этих процессах, определенных представительских там функций, работы, связанные с большим документооборотом и так далее.