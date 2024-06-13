Лукьянов о Маркове: реально творческий человек и очень интересный руководитель, собеседник

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим кадровые решения Президента, воспитание белорусской молодежи и развитие студотрядов. В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я напомню, что по первому образованию, по первому месту работы, в принципе, в душе Марат Сергеевич – офицер. Он закончил, насколько я помню, зенитное училище. Называл одним из лучших вузов Беларуси. Ну, там сегодня змагары начали копать, смотреть и так далее. Я вот сейчас один опус вам приведу, если вы не против, Александр Сергеевич. Комментируют они назначение Марата Сергеевича и Игоря Владимировича Луцкого. Лукашенко поддерживает баланс: либерала в министры информации, зато черносотенца на ОНТ. Причем ОНТ-то инструмент не слабее Мининфо. Напомним, что именно Игорь Луцкий в свое время вытянул Азаренка – пишут, значит, сумасшедшие разные придурки. Но вы пытаетесь кого-то клишировать.

Я напомню, что вы, например, Дмитрия Крутого все время называли либералом, рыночником и так далее. Сейчас при нем отношения с Россией взлетели так, как никогда не взлетали. Поэтому все ваши клише, все ваши какие-то попытки кого-то так назвать, зарекомендовать и потом, значит, из этого вить какие-то веревки, выцеживать какую-то свою выгоду – это все тупые, провальные, идиотские попытки. Вы нифига не знаете. Марат Сергеевич Марков, как мы уже говорили сегодня, и офицер, и патриот, и он вам еще покажет, я вам гарантирую.