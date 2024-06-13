Дни Минска на ВДНХ в Москве: какие достижения представили на выставке?

С прицелом на развитие экономического, культурного и туристического потенциала. На ВДНХ в Москве стартовали дни города Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш павильон обновлен по поручению Александра Лукашенко. И требование главы государства – показать на площадке лучшие достижения страны. Так, для гостей организаторы подготовили насыщенную программу. В ней модные показы, театрализованные представления, концерты, интерактивные площадки, мастер-классы. Каждый день на выставке тематический: посвящен медицине, туризму, строительству, образованию. Но на первом плане все-таки потенциал промышленности. Это самая наглядная часть экспозиции. Подробности в репортаже.

К павильону Беларуси на ВДНХ сегодня повышенное внимание. Ажиотаж и со стороны посетителей, и прессы. Это и понятно: свои достижения здесь презентует Минск. Это тот случай, когда наша делегация приехала в Москву не только себя показать, но и заметно расширить границы двухсторонних партнерских отношений. Несмотря на то, что белорусская столица – лидер среди других наших регионов по торговле с Российской Федерацией – потенциал для развития есть.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Минск добавляет и за счет других отраслей – это кондитерка. «Коммунарка» в этом году очень хорошо восстанавливает темпы. Бытовая техника, холодильники «Атлант» всем известные, поэтому ряд минских предприятий взаимодействуют с Россией активно. Сейчас в разработке строительство скоростного железнодорожного сообщения между Минском и Москвой, обсуждается вопрос о введении фиксированных цен на авиасообщение, ведь пассажиропоток между двумя столицами растет в геометрической прогрессии. Развивается и авиастроение. В производстве компонентов к самолетам плюс 40 % с начала года. На 20 % подрос IT-сектор – российские госкомпании все чаще обращаются к нам для замещения иностранного ПО.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы работаем почти со всеми российскими регионами, и очень хорошая динамика в этом направлении. Мы работаем в сфере информатизации. Очень перспективное направление – это самолетостроение. Минск – это официальный финал в серии экспозиций, рассказывающих о белорусских регионах. Здесь гостей и накормили, и показали всю красоту и самобытность белорусской культуры.