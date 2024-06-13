Трансплантология и кардиология: какие белорусские медицинские услуги востребованы иностранцами?

Белорусское здравоохранение завоевало авторитет у мирового сообщества благодаря своим успехам и достижениям. Во многом это результат кропотливой работы людей в белых халатах. О том, чем живет современная белорусская медицина, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Я знаю, что уровень оказания медицинской помощи в Беларуси не уступает тому, который существует в зарубежных странах. Поэтому отпала необходимость некоторых наших пациентов отправлять на лечение туда. Более того, иностранные граждане стали чаще посещать Беларусь с целью лечения, получения квалифицированной помощи, может быть, даже каких-то редких медицинских услуг. Я знаю, что Беларусь посещают иностранцы, по-моему, из 120 стран, именно приезжают сюда в качестве медицинских туристов. Может быть, вы расскажете, почему такое явление происходит и какой средний чек? Сколько оставляют иностранные гости у нас, получая медицинские услуги?

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения:

Абсолютно верно, потому что пациент голосует кошельком – это то, что касается импортного пациента. Учитывая, что многие приезжие к нам иностранцы уже знают о том, каков уровень медицинской помощи в Республики Беларусь, насколько она высококачественная. По среднему чеку не скажу, только потому что люди приезжают за разными услугами.

Наталья Надольская:

За чем приезжают? Я знаю точно, приезжают, зубы делают. Стоматология в топе?

Александр Старовойтов:

Стоматология – это один из элементов. Сегодня к нам приезжают пациенты во все наши республиканские научно-практические центры, начиная от тех, которые используют хирургические методики лечения – онкология, трансплантология, травматология и кардиология. Вплоть до получения каких-либо консультаций, где ты придешь, и тебе скажут о том, чем ты болеешь и что с этим делать, а не будут пытаться как можно больше денег снять с пациента.