Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?
Подготовка сельскохозяйственной техники, полевые работы в срок и качественное зерно. Задача перед белорусскими аграриями в этот уборочный сезон стоит масштабная – обеспечить урожай не менее 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой и рапсом. Это на 10 % выше уровня прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка в 2024 году на новые подходы в агрономии. Так, устойчивую к сюрпризам погоды и с иммунитетом к заболеваниям пшеницу недавно разработали ученые Беларуси и России.
Разобралась в нюансах селекции Влада Родовская.
Сорт пшеницы под нежным названием «Мила» наши ученые разработали совместно с коллегами из Брянского аграрного университета. Не боится перепадов температур, высокой влажности и вредоносных насекомых. Урожайность – до 120 центнеров с гектара. И это не первый пример эффективного научного сотрудничества. За последние несколько лет селекционеры представили свыше десятка совместных разработок.
Сергей Кравцов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Братские взаимовыгодные отношения и научно-популярные. Теми достижениями, которые есть у нас, мы обязательно делимся с Российской Федерацией. Теми достижениями передовыми, которые есть у них, они также с нами всегда делятся.
Один из тех, кто занимался селекцией, – Игорь Сацюк. Ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур. Отмечает, выведение новых сортов – задача не из легких. На каждую разработку уходит более десяти лет. Все для того, чтобы на поля попало только качественное зерно.
Игорь Сацюк, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Первоначально у себя мы провели гибридизацию с предварительным подбором родительских пар. Мы эти сорта размножили, выбрали перспективные линии и передали на экологические сортоиспытания в Брянскую область. В частности, в Брянский государственный аграрный университет. По итогам экологического сортоиспытания в Брянской области был выделен образец, наиболее адаптированный к условиям Брянской области.
Чтобы вывести новый сорт, ученые перебирают сотни колосков и миллионы зерен. Высаживают на экспериментальные поля, наблюдают и исследуют – и так по кругу на протяжении многих лет.
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