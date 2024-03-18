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Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?

18 марта 2024 17:14
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Подготовка сельскохозяйственной техники, полевые работы в срок и качественное зерно. Задача перед белорусскими аграриями в этот уборочный сезон стоит масштабная – обеспечить урожай не менее 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой и рапсом. Это на 10 % выше уровня прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка в 2024 году на новые подходы в агрономии. Так, устойчивую к сюрпризам погоды и с иммунитетом к заболеваниям пшеницу недавно разработали ученые Беларуси и России.

Разобралась в нюансах селекции Влада Родовская.

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?-1

Сорт пшеницы под нежным названием «Мила» наши ученые разработали совместно с коллегами из Брянского аграрного университета. Не боится перепадов температур, высокой влажности и вредоносных насекомых. Урожайность – до 120 центнеров с гектара. И это не первый пример эффективного научного сотрудничества. За последние несколько лет селекционеры представили свыше десятка совместных разработок.

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?-4

Сергей Кравцов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Братские взаимовыгодные отношения и научно-популярные. Теми достижениями, которые есть у нас, мы обязательно делимся с Российской Федерацией. Теми достижениями передовыми, которые есть у них, они также с нами всегда делятся.

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?-7

Один из тех, кто занимался селекцией, – Игорь Сацюк. Ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур. Отмечает, выведение новых сортов – задача не из легких. На каждую разработку уходит более десяти лет. Все для того, чтобы на поля попало только качественное зерно.

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?-10

Игорь Сацюк, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Первоначально у себя мы провели гибридизацию с предварительным подбором родительских пар. Мы эти сорта размножили, выбрали перспективные линии и передали на экологические сортоиспытания в Брянскую область. В частности, в Брянский государственный аграрный университет. По итогам экологического сортоиспытания в Брянской области был выделен образец, наиболее адаптированный к условиям Брянской области.

Чтобы вывести новый сорт, ученые перебирают сотни колосков и миллионы зерен. Высаживают на экспериментальные поля, наблюдают и исследуют – и так по кругу на протяжении многих лет.

Подробности в сюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Влада Родовская # Сергей Кравцов

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