Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?

Подготовка сельскохозяйственной техники, полевые работы в срок и качественное зерно. Задача перед белорусскими аграриями в этот уборочный сезон стоит масштабная – обеспечить урожай не менее 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой и рапсом. Это на 10 % выше уровня прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставка в 2024 году на новые подходы в агрономии. Так, устойчивую к сюрпризам погоды и с иммунитетом к заболеваниям пшеницу недавно разработали ученые Беларуси и России. Разобралась в нюансах селекции Влада Родовская.

Сорт пшеницы под нежным названием «Мила» наши ученые разработали совместно с коллегами из Брянского аграрного университета. Не боится перепадов температур, высокой влажности и вредоносных насекомых. Урожайность – до 120 центнеров с гектара. И это не первый пример эффективного научного сотрудничества. За последние несколько лет селекционеры представили свыше десятка совместных разработок.

Сергей Кравцов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Братские взаимовыгодные отношения и научно-популярные. Теми достижениями, которые есть у нас, мы обязательно делимся с Российской Федерацией. Теми достижениями передовыми, которые есть у них, они также с нами всегда делятся.

Один из тех, кто занимался селекцией, – Игорь Сацюк. Ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур. Отмечает, выведение новых сортов – задача не из легких. На каждую разработку уходит более десяти лет. Все для того, чтобы на поля попало только качественное зерно.