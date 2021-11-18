Появятся ли в Минске наземные станции метро, как в Дубае или Китае? Рассказал главный инженер «Минскметропроекта»

Новости Беларуси. Неделю назад в Беларуси отпраздновали День Октябрьской революции. Так сложилось, что 7 ноября, который уже стал днем сюрпризов, раньше было принято дарить людям метро. Да и сегодня метрополитен – это объект, который всегда ждут жители любого города. В больших мегаполисах даже автомобилисты пересаживаются в подземный транспорт, и уже никого не удивишь фразой «звезды ездят в метро». Они там часто бывают замечены и не стесняются своих предпочтений добраться до места точно в срок без пробок и светофоров. В Минске процесс строительства и проектирования метро не останавливается уже много лет. Узнаем о близких и далеких перспективах подземной магистрали. В студии программы «Большой город» на СТВ главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов. Екатерина Забенько, ведущая:

Давайте начнем с того, что буквально недавно делегация «Минскметропроекта» побывала на выставке «Экспо-2020» в Дубае, где изучала опыт строительства и проектирования наземных эстакад. Насколько это может быть применимо к нашему белорусскому столичному метрополитену? Потому что мы знаем, что сегодня все станции у нас подземные.

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Действительно, есть такой способ строительства метрополитена – метрополитен на эстакаде. Как правило, такой метрополитен строится в странах с теплым климатом, где нет знакопеременных температур. Во Вьетнаме, в Сингапуре, в Китае есть такие станции. Недавно даже в Москве запустили участок Бутовской линии на эстакадах. Преимуществом такого способа строительства является цена. Он значительно дешевле. В общем-то, на цене достоинства такого метрополитена и заканчиваются. По нашим нормам метрополитен – это сооружение, которое строится не на один десяток лет, а на сотни, даже больше. Очень важным моментом является эксплуатация такого метрополитена. Он должен быть не только дешев в строительстве, но еще удобен в эксплуатации. Метрополитен – это транспорт, который работает, не останавливаясь, практически круглосуточно. Только на 4 часа в сутки он останавливается для того, чтобы люди обслужили эти конструкции. Есть сейчас планы у города протянуть ветку метро до перспективной застройки «Северный берег». Это крупный инвестиционный проект, который на севере нашего города планируют возвести. И мы совместно с градостроителями прорабатываем возможность строительства станции, а может быть нескольких станций в этом микрорайоне. Один из вариантов, который мы будем прорабатывать, – это, возможно, метро на эстакадах. Не стоит его сбрасывать со счетов, потому что все-таки деньги нужно считать.

Екатерина Забенько:

Выглядит эффектно. Я сама каталась на таком метро в Дубае. Конечно, когда ты вылетаешь из тоннеля, и попадаешь на какую-то высоту, и можешь понаблюдать виды города, выглядит это эффектно. Но я так понимаю, что в Минске с этим будут проблемы, потому что у нас как минимум климат не совсем подходящий для этого. Георгий Протасов:

Да, не совсем. И это вызовет определенные моменты в эксплуатации. Необходимо будет бороться с обледенением рельс, необходимо будет применять новые отапливаемые составы. Необходимо будет тратиться на отопление, есть определенные нюансы. Необходимо будет построить шумозащитные экраны вокруг, которые весь пейзаж красивый могут... Екатерина Забенько:

Которые сейчас сопровождают крупные магистрали, в частности Минскую кольцевую дорогу в некоторых местах, и крупные трассы.

Георгий Протасов:

Или же проектировать санитарно-защитную зону вдоль эстакады. Екатерина Забенько:

Когда строится линия метро, часто приходится жертвовать какими-то коммуникациями, часто жилыми домами. Георгий Протасов:

Да, это большие затраты, к сожалению. Это основные затраты на строительство метрополитена. Устройство объездов, перекладка коммуникаций и подготовительные работы.