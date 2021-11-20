«Огромнейший рост аллергических заболеваний». Аллерголог рассказала о своей профессии и почему выбрала именно её

Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к аллергологу Екатерине Гойловой.
Влада Родовская, корреспондент:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к аллергологу Екатерине Гойловой.
Екатерина Гойлова – врач-аллерголог. Работает с 2011 года, ведет прием детей и взрослых. Главный принцип Екатерины – лечить пациентов, а не их анализы.
Влада Родовская:
Почему вы решили стать врачом?
Екатерина Гойлова, врач-аллерголог:
На самом деле все банально. Очень я люблю детей – это первое. Второе – мне очень нравились химия и биология. Еще есть третий этап: у меня мама – врач, двоюродные дядя и бабушка были врачами. Поэтому все вместе – и получилось мое желание стать врачом.
Влада Родовская:
Чем ваша специализация отличается от других медицинских направлений?
Екатерина Гойлова:
Она может выделяться больше из-за того, что аллерголог смотрит пациента в целом. Потому что аллергические заболевания затрагивают кожу, слизистые глаз, дыхательную всю систему, желудочно-кишечный тракт. Можно сказать, рассматриваем человека в целом. Второй отличительный момент аллерголога – мы проводим лечение аллергенами. Есть терапия АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия. Мы помогаем пациентам с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой чувствовать себя хорошо и прекрасно без медикаментов.
Влада Родовская:
Что вам нравится в вашей работе больше всего?
Екатерина Гойлова:
Мне очень нравится, что я могу помогать людям. Те, кто чихают и сморкаются весной и летом, могут жить нормальной, обычной жизнью, почувствовать себя хорошо, вдохнуть полной грудью – вот это все очень окрыляет и вдохновляет.
Влада Родовская:
Как чаще всего проявляется аллергия и что может послужить поводом для обращения к врачу?
Екатерина Гойлова:
Когда что-то где-то беспокоит и вы видите уже какую-то повторяемость ситуации. А уже я буду разбираться относится это к аллергическим заболеваниям или нет. Потому что очень обширно все, очень много разных симптомов. Сразу сказать, вот есть сыпь, она будет аллергическая или нет – сложно это человеку самому определить. Для этого и нужен врач-аллерголог.
Влада Родовская:
Как с течением времени изменилась распространенность аллергии?
Екатерина Гойлова:
Она, к сожалению, очень-очень выросла. Я как аллерголог работаю с 2015 года, до этого была врачом-педиатром. Даже за этот промежуток времени огромнейший рост аллергических заболеваний.
Влада Родовская:
Можно ли избавиться от аллергии насовсем?
Екатерина Гойлова:
Смотря от какой. Если это заболевание кожное, то в основном это процессы хронические – различные виды дерматита, именно атопических. А вот если это дыхательная система (аллергический ринит), когда реагируют на пыль, на пыльцу, на кошек, на собак, или бронхиальная астма, когда бронхи сжимают бронхоспазмы (причины те же) – вот здесь лечение АСИТ. Оно большой помощник всех врачей-аллергологов.
Влада Родовская:
Как долго нужно лечиться? Сколько занимает курс лечения?
Екатерина Гойлова:
Смотря какое заболевание. Если касается аллергических ринитов, бронхиальной астмы, то это от трех до пяти лет. Если обходиться без АСИТ, то всю жизнь, так как процесс хронический и требует постоянной терапии. Ну а дерматиты требуют ухода за кожей. Пищевая аллергия требует исключения продукта, и все, больше ничего делать не нужно.