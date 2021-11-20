«Огромнейший рост аллергических заболеваний». Аллерголог рассказала о своей профессии и почему выбрала именно её

Влада Родовская, корреспондент:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к аллергологу Екатерине Гойловой.

Екатерина Гойлова – врач-аллерголог. Работает с 2011 года, ведет прием детей и взрослых. Главный принцип Екатерины – лечить пациентов, а не их анализы. Влада Родовская:

Почему вы решили стать врачом?

Екатерина Гойлова, врач-аллерголог:

На самом деле все банально. Очень я люблю детей – это первое. Второе – мне очень нравились химия и биология. Еще есть третий этап: у меня мама – врач, двоюродные дядя и бабушка были врачами. Поэтому все вместе – и получилось мое желание стать врачом. Влада Родовская:

Чем ваша специализация отличается от других медицинских направлений? Екатерина Гойлова:

Она может выделяться больше из-за того, что аллерголог смотрит пациента в целом. Потому что аллергические заболевания затрагивают кожу, слизистые глаз, дыхательную всю систему, желудочно-кишечный тракт. Можно сказать, рассматриваем человека в целом. Второй отличительный момент аллерголога – мы проводим лечение аллергенами. Есть терапия АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия. Мы помогаем пациентам с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой чувствовать себя хорошо и прекрасно без медикаментов.

Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей работе больше всего? Екатерина Гойлова:

Мне очень нравится, что я могу помогать людям. Те, кто чихают и сморкаются весной и летом, могут жить нормальной, обычной жизнью, почувствовать себя хорошо, вдохнуть полной грудью – вот это все очень окрыляет и вдохновляет. Влада Родовская:

Как чаще всего проявляется аллергия и что может послужить поводом для обращения к врачу? Екатерина Гойлова:

Когда что-то где-то беспокоит и вы видите уже какую-то повторяемость ситуации. А уже я буду разбираться относится это к аллергическим заболеваниям или нет. Потому что очень обширно все, очень много разных симптомов. Сразу сказать, вот есть сыпь, она будет аллергическая или нет – сложно это человеку самому определить. Для этого и нужен врач-аллерголог. Влада Родовская:

Как с течением времени изменилась распространенность аллергии?

Екатерина Гойлова:

Она, к сожалению, очень-очень выросла. Я как аллерголог работаю с 2015 года, до этого была врачом-педиатром. Даже за этот промежуток времени огромнейший рост аллергических заболеваний. Влада Родовская:

Можно ли избавиться от аллергии насовсем? Екатерина Гойлова:

Смотря от какой. Если это заболевание кожное, то в основном это процессы хронические – различные виды дерматита, именно атопических. А вот если это дыхательная система (аллергический ринит), когда реагируют на пыль, на пыльцу, на кошек, на собак, или бронхиальная астма, когда бронхи сжимают бронхоспазмы (причины те же) – вот здесь лечение АСИТ. Оно большой помощник всех врачей-аллергологов.