Новые проекты, победы и помощь: каким запомнится 2015-й – Год молодежи

Новости Беларуси. Наступающий 2016-й в Беларуси будет Годом культуры, а вот уходящий Год молодежи запомнится массой молодежных проектов.

В коллекции Вероники и вечерние платья, и деловые костюмы строгого кроя. Правда, узнать вещи молодого дизайнера не составит труда – каждое будущее произведение швейного искусства она украшает национальным колоритом.

Любимое хобби в серьезное дело превратилось в стенах Минского колледжа швейного производства. Вероника уже давно придумывает наряды для себя. Теперь планирует одеть всю белорусскую молодежь.

Вероника Клюева, дизайнер:

Эта одежда современная, отвечает всем модным тенденциям этого сезона. Но также в ней присутствуют элементы народного костюма: вышиванки, какие-то формы.

Дима уже не один год занимается волонтерской работой – помогает инвалидам. Чем может: ставит специально для детей спектакли, решает вопросы бытовые и просто описывает красоту предновогоднего снегопада незрячему парню. Правда, Женя – его наставник. Слепой мальчик и сам волонтер.

Дмитрий Моров, студент:

Нас привлекают оказать помощь и содействие в транспортировке ребят, инвалидов-колясочников, детишек с ДЦП.

Национальные рекорды и новые старты. Для белорусских конькобежцев год был насыщенным. А для Татьяны этот вид спорта, можно сказать, изменил всю жизнь. Так она познакомилась со своим супругом. Сейчас у пары на коньках полным ходом идет подготовка к еще одному важному первенству – чемпионату Европы по конькобежному спорту. Кстати, пройдет соревнование здесь, в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Михайлова, многократный чемпион Беларуси по конькобежному спорту:

Всегда есть спады, всегда есть падения, но в общей сложности год, в принципе, был хорошим.

Виталий Михайлов, многократный чемпион Беларуси по конькобежному спорту:

Здесь уже остается только желание, желание самой молодежи приобщаться к спорту, заниматься спортом. И если появляется это желание, то у каждого есть возможность реализовать себя в различных видах спорта.

С боем курантов закончится Год молодежи. Можно сказать, что он прошел успешно. Ведь сделано много, чтобы развивались самые разные таланты юных, чтобы для каждого были свои возможности. Да и молодежь на такое ответила: чего только стоят медали наших молодых спортсменов, призы начинающих творцов и простое человеческое желание студентов – помогать.