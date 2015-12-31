Новый год за рулем, в больнице и в спасательной части: о людях, встречающих 2016-й на работе

Новости Беларуси. Новый год хотя и праздник, но некоторые встречают его на рабочем месте. В их числе врачи, спасатели, милиция и десятки других служб, от которых зависит, дозвонимся ли мы близким в новогоднюю ночь, доедем ли до места назначения и, наконец, весело ли встретим Новый год. Обратная сторона праздника – это их профессия.

Михаил Киселев, водитель автобусного парка № 7 Минска:

Уважаемые пассажиры, следующая остановка – «Площадь независимости». Поздравляю всех с наступающим Новым годом.

Остановки хоть и объявляются автоматически, но можно сделать исключение. И самому приятно, когда пассажиры улыбаются. За рулем Михаил проведет и эту новогоднюю ночь. Конечно, не в семейном кругу, но в эпицентре народных гуляний уж точно.

Михаил Киселев, водитель автобусного парка № 7 Минска:

Было у меня раз пять Дедов Морозов со Снегурочками. Все они тут песни пели, один на гармошке играли, в салоне было весело, все подпевали новогодние песни.

На своем посту встретят Новый год, конечно, медики. Для Сергея Николаевича это новогоднее дежурство уже восьмое. Прошлый раз первый пациент прибыл как раз под бой курантов. Поэтому самый ценный совет врача: меньше алкоголя и салатов, а больше танцев. Но и с хороводами вокруг елки тоже аккуратно.

Сергей Дылевский, заведующий приемным отделением УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, в первую очередь, это самое главное. Медики, наверное, всегда так желают. Удачи в новом году. Если вдруг – мы всегда на боевом посту.

Уже на дежурстве и спасатели. Новый год – для них смена обычная, разве что с мандаринами и праздничным тортом. А причиной пожара в новогоднюю ночь может стать любая петарда, причем необязательно ваша. Этакий случайный огненный привет в форточку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Демьянов, командир отделения пожарно-аварийной спасательной части № 12 Минска:

Люди отдыхают, выпивают, забывают об осторожности, идет нагрузка большая на электроприборы, елки, гирлянды. Мы всегда готовы, и в Новый год. Пожелаю, чтобы без пожаров.

Без отдыха трудятся и главные герои новогодних праздников. Дед Мороз и Снегурочка уже преодолели сотни километров, раздали тысячи подарков и совсем не устали. А впереди еще целая ночь исполнения желаний и волшебства.