Как и где будут встречать в Беларуси Новый год иностранные туристы

Новости Беларуси. Встретят этот Новый год в Беларуси и тысячи туристов. Среди них больше всего гостей из России, Украины, Польши и Прибалтики. По традиции они проведут эту ночь на наших агроусадьбах, в санаториях и, конечно, просто на улицах белорусских городов.

Больше тысячи километров, 16 часов в пути на двух автомобилях, чтобы встретить 2016 год в Минске. Туристы из России в Беларуси на новогодних каникулах.

В столицу заехали на три дня. Здесь проведут и новогоднюю ночь.

Оксана Назарова, турист (Россия):

Мы наварим глинтвейна, детям возьмем чайку и пойдем на главную площадь на гуляния, смотреть салют, елку, представления и попивать глинтвейн, греться.

Но столичными достопримечательностями не ограничатся. В восьмидневной поездке – насыщенная программа.

Сергей Меньшиков, турист (Россия):

У нас в планах посещение музеев, Бреста, Дудуток, Хатыни, беловежской пущи. То есть по всем интересным местам.

А это уже Брестская область. Беловежская пуща – одно из излюбленных туристических мест в Беларуси. Особенно в Новый год, ведь именно здесь резиденция нашего Деда Мороза.

Николай Шендяпин, турист (Россия):

Решили сегодня прогуляться, в гости к Деду Морозу съездили. Настроение хорошее, погода хорошая, снега, правда, маловато.

Светлана Шендяпина, турист (Россия):

Надеемся, что Новый год мы встретим удачно, хорошо, весело. Свою поездку мы планировали, наверное, за полгода, собирались, много читали, узнавали про страну.

А вот еще одна семья из России. Конечный пункт их новогоднего путешествия – Сербия, но Новый год они решили встретить в Бресте.

Андрей Петухов, турист (Россия):

Хотелось бы остановиться, захватить именно Новый год. Новогоднее, праздничное настроение всего населения. Отпраздновать вместе с ними и дальше двинуться в Европу.

Елена Петухова, турист (Россия):

Гуляли по улице Советская. Там она огнями освечена. Все очень красиво, праздничное настроение чувствуется. Я думаю, что прекрасно встретим Новый год.

Поток туристов под Новый год – дело привычное. Традиционно много гостей из соседних стран.

Туристы:

Мы только приехали в Минск, вчера вечером, еще не готовы к Новому году. Будем ходить, гулять по всему городу, будем искать место, где встретить полночь.

У вас красиво все очень, украшено. Чувствуется праздник. Мы вчера как раз по вечернему городу проехали: все очень красиво, подсветка, здорово.

Мы сами из Украины, приехали в гости. Тут друзья живут. Очень классно, классный Дед Мороз тут ходит на площади, мы уже с ним сфотографировались, спросили как у него дела. Такой позитивный.

Посмотреть действительно будет на что, новогодняя Беларусь обещает особое праздничное гостеприимство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.