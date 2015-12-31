Благодаря своей матери ребенок из Молодечненского района получил около тысячи открыток со всего мира

Новости Беларуси. Многодетная семья Струнгару из Молодечненского района накануне праздников получила около тысячи открыток из разных уголков мира. Люди присылают поздравления сыну Ивану, который болеет аутизмом. Мама Лилия обратилась к подписчикам в социальной сети с просьбой присылать открытки ее сыну, который в конце года празднует еще и свой День рождения. Для мальчика и его семьи это не просто письма, а источник позитивных эмоций, которые так необходимы Ивану, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.