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Благодаря своей матери ребенок из Молодечненского района получил около тысячи открыток со всего мира

31 декабря 2015 14:26
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Новости Беларуси. Многодетная семья Струнгару из Молодечненского района накануне праздников получила около тысячи открыток из разных уголков мира. Люди присылают поздравления сыну Ивану, который болеет аутизмом. Мама Лилия обратилась к подписчикам в социальной сети с просьбой присылать открытки ее сыну, который в конце года празднует еще и свой День рождения. Для мальчика и его семьи это не просто письма, а источник позитивных эмоций, которые так необходимы Ивану, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Дети и родители

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