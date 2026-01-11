Новые правила приёма в вузы и колледжи Беларуси – что изменилось?
Создать равные условия для абитуриентов и обеспечить прозрачный и справедливый конкурсный отбор. В Беларуси совершенствуют правила проведения вступительной кампании в вузы и ссузы. Указ Президента подписан на нынешней неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из ключевых нововведений касается заочной формы обучения в вузах: теперь для поступления больше не требуется подтверждать трудовой стаж по выбранной специальности. Ранее абитуриенты должны были иметь не менее 10 месяцев профильной работы.
Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:
На наш взгляд, это то изменение, которое продиктовано временем и практикой подачи документов обучения в университете. Эти два изменения идут как раз таки на улучшение и создание равных условий для всех. На самом деле, это очень хорошо, когда человек, действительно, он понимает, что он хочет быть, допустим, или историком, или юристом, например, а изначально он шел только на юридический. И его выбор будет более осознанным и более правильным.
Изменения затронули и экзаменационную часть. Вводится профильное испытание по предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории» – именно его сегодня изучают старшеклассники. Кроме того, с созданием колледжа МВД уточнен перечень льготных категорий абитуриентов.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Например, в колледж Министерства внутренних дел будут иметь возможность вне конкурса и без вступительных испытаний поступать выпускники специализированных лицеев, выпускники профильных классов военно-патриотической направленности при достижении определенной успеваемости. Ну и в перспективе ребята, которые окончат отлично колледж Министерства внутренних дел, будут также иметь возможность иметь дополнительные траектории поступления в силовые вузы, прежде всего в учреждение высшего образования системы Министерства внутренних дел.
Контроль за подготовкой и проведением вступительной кампании в вузах и ссузах возложен на государственную комиссию. Ее председателем назначена заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.