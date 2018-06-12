Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая

Его построили по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов. Вдохновляли архитекторов сами дети и их родители: именно они вносили свои предложения и идеи. Сейчас детский сад посещают 150 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Съемочная группа СТВ успела заглянуть в гости к желтому жирафу до наступления тихого часа.