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Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая

12 июня 2018 14:28
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Новости Беларуси. Шестиметровый жираф, горка между этажами и двухуровневые группы. Необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-1

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-3

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-5

Его построили по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов. Вдохновляли архитекторов сами дети и их родители: именно они вносили свои предложения и идеи. Сейчас детский сад посещают 150 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Съемочная группа СТВ успела заглянуть в гости к желтому жирафу до наступления тихого часа.

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-8

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-10

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-12

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-14

Построен по дизайнерскому проекту с использованием экологически чистых материалов: необычный детский сад открылся в микрорайоне Новая Боровая-16

# Детские сады в Минске # общество # Фотофакт

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