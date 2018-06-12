Площадку с уличными тренажёрами открыли в Крупках

Новости Беларуси. Фитнес для каждого. В Крупках появилась площадка с уличными тренажерами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Фитнес для каждого. В Крупках появилась площадка с уличными тренажерами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Их установили возле местного физкультурно-оздоровительного комплекса. На идею было выделено около 15 тысяч рублей из областного бюджета. Тренажеры для укрепления рук и ног, а также комплексы на брюшной пресс и спину. Они подходят для людей с любой физической подготовкой.
Ян Подалинский, местный житель:
Площадка мне нравится. Очень нравятся тренажеры, они качают руки и спину.
Александр Чарепиев, тренер по дзюдо Крупской детской юношеско-спортивной школы:
Каждый вечер здесь дети есть. Все занимаются, взрослые в том числе.
Илья Воранович, директор Крупской детской юношеско-спортивной школы:
Стараемся сделать спорт общедоступным. С этой целью были выделены финансовые средства, чтобы каждый человек мог абсолютно бесплатно для своего здоровья, для общего развития заниматься, получать удовольствие. Вечером занимаются учебно-тренировочные группы по видам спорта, гимнасты наши тоже выходят на свежий воздух. Тренажеры пользуются большим спросом.
Кроме самих тренажеров, установили и площадку для уличной гимнастики. В последнее время это движение набирает популярность. Здесь есть турники, брусья и другие конструкции для тренировок.