Площадку с уличными тренажёрами открыли в Крупках

Новости Беларуси. Фитнес для каждого. В Крупках появилась площадка с уличными тренажерами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их установили возле местного физкультурно-оздоровительного комплекса. На идею было выделено около 15 тысяч рублей из областного бюджета. Тренажеры для укрепления рук и ног, а также комплексы на брюшной пресс и спину. Они подходят для людей с любой физической подготовкой.

Ян Подалинский, местный житель:

Площадка мне нравится. Очень нравятся тренажеры, они качают руки и спину.

Александр Чарепиев, тренер по дзюдо Крупской детской юношеско-спортивной школы:

Каждый вечер здесь дети есть. Все занимаются, взрослые в том числе.

Илья Воранович, директор Крупской детской юношеско-спортивной школы:

Стараемся сделать спорт общедоступным. С этой целью были выделены финансовые средства, чтобы каждый человек мог абсолютно бесплатно для своего здоровья, для общего развития заниматься, получать удовольствие. Вечером занимаются учебно-тренировочные группы по видам спорта, гимнасты наши тоже выходят на свежий воздух. Тренажеры пользуются большим спросом.