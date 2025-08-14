Новые назначения в министерствах, районах и дипкорпусе – большой кадровый день Лукашенко

Доверие на высшем уровне. Глава государства согласовал назначение руководителей в районах, министерствах и новые направления для диппредставителей. Вакансии послов в Саудовской Аравии, Боливии и Судане теперь закрыты. Отметим, ранее глава государства предупреждал о переориентации белорусского дипломатического присутствия с западных стран на те государства, которые заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Всего по итогам кадрового дня новые люди на 18 должностях. Традиционно Президент лично познакомился с теми, кому предстоит развивать регионы. Отдельно затронули тему уборочной, главное поручение главы государства – ускоряться и глобально не расслабляться. О том, как важно работать плечом к плечу руководителям с коллективами и какие задачи стоят перед назначенцами – Алена Сырова побывала на большом собеседовании.

18 кадровых решений 14 августа принял Президент Беларуси. Те, кто плохо знаком со стилем работы Александра Лукашенко, могли бы предположить, что из списка, в котором председатели райисполкомов, дипломаты и заместители министров, именно с последними он проведет личное собеседование – все же Минздрав, Минсельхозпрод. Но в зале Дворца Независимости сегодня только руководители местной вертикали. Тот редкий случай, когда за одним столом сразу и вновь назначенные, и те, кто приходит на их предыдущее место работы. Александр Лукашенко не раз подчеркивал важность преемственности и ответственности за сделанное. Так, например, уходя на позицию председателя Ивановского райисполкома, в каком состоянии Николай Бортник оставляет хозяйство?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько земли у вас? Николай Бортник, председатель Ивановского райисполкома:

4,5 тысячи сельхозугодий. 2,5 тысячи пашем.

– А чего такая распаханность низкая?

– Дело в том, что 90 % мелиорированных земель. Продуктивность этих земель не всегда позволяет получать достойный урожай, поэтому уклон больше на травы.

– Понятно, но у вас 4,5 тысячи сельхозугодий, а две тысячи с лишним...

– Многолетних, но они обновляются и уходят в оборот.

– Сколько вы доите в год?

– В прошлом году мы надоили 9 660, сейчас планируем пройти 10 000.

– Сколько коров?

– 1 100.

– Что с падежом?

– Падеж в нормативе. За этот год у нас падеж составил 18 голов. И если эта ротация очевидна, то например, переход с должности председателя Брестского райисполкома на позицию пусть и Каменецкого, но района, вызывает вопросы. Александр Лукашенко:

Чем объясняется такая перестановка? Всегда у нас считалось, что столичный или областной райисполком – это уровень несколько выше, престижнее там работать. И вы решили в Каменецкий район.

Владимир Сенчук, председатель Каменецкого райисполкома:

Действительно так, уважаемый товарищ Президент. В должности работаю восьмой год. Председателем облисполкома принято решение предложить мне перейти в Каменецкий район для того, чтобы использовать новый опыт мой в развитии экономики Каменецкого района, сельхозпредприятий.

– Председатель оттуда идет заместителем...

– Министра сельского хозяйства.

– Я так понимаю, губернатор хочет использовать вас для того, чтобы Каменецкий район удержать, поднять выше?

– Чтобы развить потенциал, на сегодня в Каменецком районе агропромышленный комплекс довольно развит. Есть крупные предприятия.

– А сколько в Каменецком районе хозяйств?

– Девять хозяйств.

– Вы его знаете хорошо?

– Я работал пять лет... Я начинал свою трудовую деятельность в Каменецком районе. Пять лет работал в сельхозпредприятии «Восход» Каменецкого района. Одно из сильнейших предприятий в Республике Беларусь было на то время. Экономически сильное.

– То есть вы идете сознательно туда?

– Да, поступило предложение, я согласился. Владимир Сенчук спокойно оставляет Брестский райисполком на Григория Панасюка. Говорит, проблем возникнуть не должно. Впрочем, это неудивительно. Первый регион не такой сложный, как второй. Но осторожный оптимизм вселяет то, что такое положение дел руководство Витебской области не устраивает, равно как и вертикаль. Так что нужно сделать – вопрос от первого лица.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Петр Казимирович, что надо сделать в Витебской области, чтобы мы в ряду неперспективных, плохих, нехороших не называли, и как губернаторы все бьют и бьют, чтобы не били? Петр Белусь, председатель Глубокского райисполкома:

Для нас самый больной вопрос – это кадровое обеспечение. Поэтому на сегодня надо заниматься кадровой политикой усиленно и давать возможность молодым, перспективным ежедневно изыскивать этих людей и давать им возможность реализовать себя. Потому что кадровый потенциал, увы, на сегодня...

– Вы имеете в виду руководителей и специалистов, да?

– Руководители и специалисты, так точно.

– Ну я вам приводил пример с ветеринарами. Когда мы взяли на контроль вашу ветеринарную службу, мы заметили, что вы не скотину лечите, не животных, а прячете хвосты и голову в песок. Обманываете, врете, начиная от района и заканчивая ветеринарами на местах. Ну так это мы в лучшем взяли районе. Я так понимаю, Оршанский район у вас не худший, да?

– Глубокский.

– Нет, я говорю Оршанский.

– Так точно, так точно.

– Да, и там вообще, когда я ознакомился с материалами, мне вообще плоховато стало. То есть кадры есть, все на местах, районный ветврач, врачи на местах, и сверху команда идет, и снизу довольны этим прятать. О падеже речь шла. Значит, главный вопрос в кадрах.

Коллегу в нареканиях на кадры поддержал и новый руководитель Дубровенского райисполкома, ко всему прочему покритиковал и технический сельхозарсенал региона. Президент попросил на проблемы взглянуть с другой стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Материально-техническая база. Ну, вы, наверное, имеете активные основные средства – трактора, автомобили, комбайны и так далее. У вас специалистов достаточно для того, чтобы эксплуатировать сегодняшнюю технику? Она достаточно сложная. Представьте, мы завтра вам передадим нужное количество комбайнов, поможем. Хотя я и не говорю, что так будет. Мы уже и так много помогаем Витебской области. Тракторы современные, МАЗы и так далее. Вот скажите откровенно, вы же наблюдаете за кадрами механизаторов и так далее, они смогут эксплуатировать так, чтобы как свое, как родное?

Олег Макаревич, председатель Дубровенского райисполкома:

В полной мере сложно обеспечить кадровым потенциалом непосредственно вот эту эффективную энергонасыщенную технику, но вопросы эти решаются. Где-то привлекается помощь промышленных предприятий, плечо подставляется. В части, касающейся, допустим, Сенненского региона, порядка 26 человек пришло. Это, как правило, те люди, которые ранее работали на сельхозпредприятиях. Но аналитика такая подводится, и, соответственно, мы уже ходатайством где-то через распоряжение председателя облисполкома привлекаем эти кадры к себе. То есть в большей степени как бы мы закрываем. Да, безусловно, работаем с учреждениями образования сельскохозяйственными.

– Понятно. Сколько у вас комбайнов в районе?

– 44.

– Комбайнеров сколько привлекаете на уборку со стороны?

– На комбайнеров привлекали 6 человек. В принципе, еще за год до начала уборки мы анализируем ситуацию и начинаем выходить с предложением на комитет по сельскому хозяйству. Именно пофамильно.

– Именно так надо и делать. И впредь надо делать. И таких людей надо очень сильно поддерживать, потому что они работают на другой работе, уже на другом предприятии, но тем не менее согласились прийти и помочь. Особенно работы на комбайнах. По-моему, исходя из своего опыта, я помню, даже тогда, когда, в общем-то, людей хватало, у меня были конкретные люди. Одного таки я до сих пор помню. Он садился на комбайн этот, зеленые эти комбайны были, красноярские, по-моему. Да, красноярские. Вы, наверное, их и не помните.

– Уже закрылся завод в Красноярске…