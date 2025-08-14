На помощников Президента возложены дополнительные обязанности

В Беларуси усовершенствуют деятельность помощников Президента – инспекторов по областям и городу Минску и Администрации Президента в целом. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, на помощников главы государства дополнительно возложены обязанности проводить не реже одного раза в месяц личный прием граждан, изучать с выездом на место принятые меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщалось в СМИ и обращениях населения. Они должны будут также осуществлять упреждающий контроль за выполнением поручений Президента.