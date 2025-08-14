Белорусы, работавшие в Украине, теперь могут не бояться потерять стаж – Указ

Еще один указ, подписанный Президентом, направлен на социальную защиту прав граждан, проживающих в Беларуси, которые в свое время работали в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что после денонсации Киевом межправительственного соглашения с нашей страной о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения утратили силу правовые основания для включения в стаж работы при назначении пенсии в Беларуси время трудоустройства на территории Украины. Речь о периоде с 1992-го до июля 1998 года.

Теперь этой несправедливости не будет. Расходы на выплату пенсий в связи с принятием документа обеспечат в пределах ежегодно планируемых средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.