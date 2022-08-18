Новые находки археологов. Учёные предполагают, что Минск может быть старше на 100 лет

Новости Беларуси. Археологи Института истории НАН предполагают, что Минск может быть старше более чем на сто лет. Согласно «Повести временных лет», белорусская столица возникла в 1067 году, однако сегодня найдены артефакты, которые ставят эту дату под сомнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение уже нескольких лет раскопки ведутся в археологическом комплексе на реке Менке. По словам ученых, именно здесь находилось сердце белорусской государственности. Город существовал до начала XII века, однако после произошел отток населения в новую столицу на Свислочи, построенную князем Глебом. Сегодня перед учеными стоит задача найти убедительные доказательства о более древней истории славян на минской земле.

Андрей Войтехович, заведующий отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:

Сейчас изучаем вал Городища с целью найти остатки деревянных конструкций (или сожженных, или оставшихся в целости), чтобы взять образцы и провести различные анализы, которые современная наука позволяет сделать, чтобы получить точные даты и с помощью этого установить, когда же это поселение, возникшее, наверное, в конце IX века, приобрело конкретно статус города.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Тут необходимо не только решение по развитию ресурсного обеспечения: раскопок, сохранения того, что найдут, но и решения вопроса землеустройства. Оказывается, такое небольшое Городище, а у него два собственника государственных, которые между собой ходят и не могут найти, кто же здесь должен траву косить. Это все мы в ближайшее время обобщим, примем правильное решение, чтобы то время, которое мы упустили, наверстать. Причем наверстать быстро, сделав из этого объекта один из любимых туристических маршрутов для наших столичных жителей и гостей.