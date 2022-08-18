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Новые находки археологов. Учёные предполагают, что Минск может быть старше на 100 лет

18 августа 2022 15:47
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Новости Беларуси. Археологи Института истории НАН предполагают, что Минск может быть старше более чем на сто лет. Согласно «Повести временных лет», белорусская столица возникла в 1067 году, однако сегодня найдены артефакты, которые ставят эту дату под сомнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые находки археологов. Учёные предполагают, что Минск может быть старше на 100 лет-1

В течение уже нескольких лет раскопки ведутся в археологическом комплексе на реке Менке. По словам ученых, именно здесь находилось сердце белорусской государственности. Город существовал до начала XII века, однако после произошел отток населения в новую столицу на Свислочи, построенную князем Глебом. Сегодня перед учеными стоит задача найти убедительные доказательства о более древней истории славян на минской земле.

Новые находки археологов. Учёные предполагают, что Минск может быть старше на 100 лет-4

Андрей Войтехович, заведующий отдела археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси:
Сейчас изучаем вал Городища с целью найти остатки деревянных конструкций (или сожженных, или оставшихся в целости), чтобы взять образцы и провести различные анализы, которые современная наука позволяет сделать, чтобы получить точные даты и с помощью этого установить, когда же это поселение, возникшее, наверное, в конце IX века, приобрело конкретно статус города.

Новые находки археологов. Учёные предполагают, что Минск может быть старше на 100 лет-7

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Тут необходимо не только решение по развитию ресурсного обеспечения: раскопок, сохранения того, что найдут, но и решения вопроса землеустройства. Оказывается, такое небольшое Городище, а у него два собственника государственных, которые между собой ходят и не могут найти, кто же здесь должен траву косить. Это все мы в ближайшее время обобщим, примем правильное решение, чтобы то время, которое мы упустили, наверстать. Причем наверстать быстро, сделав из этого объекта один из любимых туристических маршрутов для наших столичных жителей и гостей.

Новые находки археологов. Учёные предполагают, что Минск может быть старше на 100 лет-10

Глава государства не раз говорил о более серьезном отношении к работе Института истории НАН, а также о сохранении и приумножении исторического наследия нашей страны. В рамках поручения Александра Лукашенко Администрация Президента Беларуси планирует оказать поддержку исследователям Городища в археологическом комплексе на реке Менке.

# Археология # общество # Андрей Войтехович # Максим Рыженков # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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