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Кухарев встретился с коллективом минского предприятия почтовой связи – о чём говорили?

18 августа 2022 15:31
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Новости Беларуси. Доступность жилья, новые социальные объекты и комфортное транспортное сообщение. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия почтовой связи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев встретился с коллективом минского предприятия почтовой связи – о чём говорили?-1

Говорили о строительстве жилья для нуждающихся, в том числе многодетных семей. Внимание акцентировали на развитие города-спутника Смолевичи, где возводят около 20 новостроек для минчан, стоящих на очереди. Здесь же введут новый детский сад, школу, проектируется поликлиника. Кроме того, сейчас активно ведется застройка в столичных микрорайонах Чижовка-6 и Лошица-7. Сотрудники почтового предприятия задавали вопросы. Они касались предоставления мест в дошкольное учреждение, благоустройства дворовых территорий и капремонта подъездов.

Кухарев встретился с коллективом минского предприятия почтовой связи – о чём говорили?-4

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
На сегодня у нас в строительстве шесть домов. В основном это для многодетных семей и нуждающихся, то есть людей, состоящих на очереди по получению жилья. Я надеюсь, что в рамках наших планов на 2023 год в следующем году начнется долгожданная детская поликлиника. Параллельно с окончанием строительства идет формирование дорог, которые будут связывать микрорайон Лошицу не только с Ленинским районом, но и с кольцевой дорогой и соседним Заводским районом.

Кухарев встретился с коллективом минского предприятия почтовой связи – о чём говорили?-7

Также на встрече обсудили транспортную тематику. Акцент – на строительстве новой линии метро. До конца года завершат первую и приступят ко второй очереди. Кроме того, в столице появляется больше веломаршрутов. Их планируют объединить в единое кольцо.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Владимир Кухарев # Роман Мельник # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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