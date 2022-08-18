Кухарев встретился с коллективом минского предприятия почтовой связи – о чём говорили?

Новости Беларуси. Доступность жилья, новые социальные объекты и комфортное транспортное сообщение. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия почтовой связи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Говорили о строительстве жилья для нуждающихся, в том числе многодетных семей. Внимание акцентировали на развитие города-спутника Смолевичи, где возводят около 20 новостроек для минчан, стоящих на очереди. Здесь же введут новый детский сад, школу, проектируется поликлиника. Кроме того, сейчас активно ведется застройка в столичных микрорайонах Чижовка-6 и Лошица-7. Сотрудники почтового предприятия задавали вопросы. Они касались предоставления мест в дошкольное учреждение, благоустройства дворовых территорий и капремонта подъездов.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

На сегодня у нас в строительстве шесть домов. В основном это для многодетных семей и нуждающихся, то есть людей, состоящих на очереди по получению жилья. Я надеюсь, что в рамках наших планов на 2023 год в следующем году начнется долгожданная детская поликлиника. Параллельно с окончанием строительства идет формирование дорог, которые будут связывать микрорайон Лошицу не только с Ленинским районом, но и с кольцевой дорогой и соседним Заводским районом.