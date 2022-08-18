В 2022-м в Минской области сдадут 10 молочно-товарных комплексов. Как оборудуют здания?
Новости Беларуси. В Минской области реализуют программу по поддержке сельскохозяйственных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней заложено и строительство новых животноводческих объектов. Сегодня хозяйства стремятся расти в показателях, работают над качеством. Ведь от сочных кормов и условий содержания животных зависит конечный результат. Так, два молочно-товарных комплекса уже сдали в Слуцком районе. На очереди объекты в Копыльском, Дзержинском и Несвижском регионах.
Молоко, творог, сыр. Все это можно найти в столичных магазинах. А путь продукции начинается с ферм. В сельскохозяйственном филиале Слуцкого сыродельного комбината насчитывается свыше 3 000 голов дойного стада. Молоко – класса экстра. Ежедневно получают около 75 тонн продукта.
Сергей Цейко, заместитель начальника сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:
70 тонн ежедневно реализуется на головное предприятие. Чтобы обеспечить данное поголовье кормами, необходимо заготовить минимум 41 тысячу тонн сенажа и 52 тысячи тонн кукурузного силоса. В филиале посеяно 2 000 гектар многолетних трав.
Подробности в видеоматериале.