В 2022-м в Минской области сдадут 10 молочно-товарных комплексов. Как оборудуют здания?

Новости Беларуси. В Минской области реализуют программу по поддержке сельскохозяйственных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В ней заложено и строительство новых животноводческих объектов. Сегодня хозяйства стремятся расти в показателях, работают над качеством. Ведь от сочных кормов и условий содержания животных зависит конечный результат. Так, два молочно-товарных комплекса уже сдали в Слуцком районе. На очереди объекты в Копыльском, Дзержинском и Несвижском регионах.