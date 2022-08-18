«За ними идёт открытая охота». Почему в Беларуси не хватает строителей?

Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице. Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Илона Волынец, СТВ: А хватает ли вообще сегодня большому городу людей со строительной специальностью, рабочих рук у нас достаточно? Как правило, на всех ярмарках вакансий как раз таких вакансий много.

Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»: Вакансии были, есть и будут. Мы от этого никуда не уйдем. Если говорить о системе объединения по строительным специальностям, то на сегодня это 18,5 тысяч человек. И к началу года был небольшой прирост на 150 человек. Эти люди, если в процентном соотношении, я уже разделю мужчин и женщин, то мужчин – 78 % строителей. У нас в основном это мужской труд. Поэтому людей хватает. Но каждому человеку, каждому профессионалу своего дела всегда уделяется внимание. И, конечно, текучесть кадров присутствует. Порядка 5-6 %, но мы понимаем, что кто-то уходит на пенсию, кто-то пришел с профтехучилища. Основной костяк есть всегда.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Давайте будем честны. У нас существует проблема. Белорусские строители считаются одними из самых лучших строителей. И за ними идет открытая охота. За каменщиками, плиточниками, за сварщиками. И, конечно, сохранить очень тяжело тот кадровый состав. Но сегодня наши строители умеют строить и строят качественно и здорово. Посмотрите, за месяц был построен мост столицы в центре при таких условиях. И белорусские строители могут работать везде. В Африке, на Севере, в любых регионах. Потому что это действительно суровые и крепкие люди, которые выполняют поставленные задачи. Мы ими гордимся и говорим им всегда огромное спасибо за их труд.

Илона Волынец:

Остается только в их профессиональный праздник всех причастных к сфере строительства поздравить. Спасибо за их труд.

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