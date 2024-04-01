В Горецком районе двое детей не вернулись домой: как их удалось найти и почему они сбежали?

Реальная история, которая подняла на ноги экстренные службы и заставила не спать всю деревню Матюты Горецкого района. Оттуда вчера вечером ушли и не вернулись домой 14-летняя девочка и 11-летний мальчик из приемной семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детей искали всю ночь и нашли только утром. Подробности в материале Юлии Мычки.

Елена Лабетко едва сдерживает слезы, даже после известия, что дети нашлись, она не может прийти в себя. За 20 лет работы приемным родителем она старалась стать мамой для 10 подростков. Со многими выпорхнувшими из гнезда и сегодня в теплых отношениях. Но такого, чтобы кто-то убегал из дома, еще не было. Мальчик живет в ее доме уже три года, девочка – меньше месяца. Вчера в 16 часов дети отпросились погулять по деревне, но к ужину не вернулись.

Елена Лабетко, родитель-воспитатель:

Конфликтов не было. Я, наоборот, относилась с добром и юмором. И эта девочка тоже всегда была веселая, даже никаких признаков не было того, чтобы куда-то уйти.

Новость, что в деревне Матюты пропали двое подростков, подняла на ноги все экстренные службы. К поисковым работам милиции и МЧС присоединились местные жители и волонтеры. Последний сигнал мобильного телефона девочки был зафиксирован в Горках. Спасатели опасались не только темноты и диких животных в округе, у мальчика были проблемы со здоровьем.

Илья Сачивко, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС:

Как нам сообщили, у мальчика периодически были приступы эпилепсии, поэтому все силы были брошены. Техника была задействована – квадроцикл, багги, два квадрокоптера с тепловизором и сам тепловизор.

За ночь оперативные службы прочесали четыре населенных пункта, в том числе районный центр, но детей не нашли. К коллегам присоединился спасательный отряд из Орши. Уже утром стало известно, что биологическая мама девочки проживает в деревне Никулино, и службы сменили вектор. Девочку заметил самый молодой спасатель Александр Петухов, он работает всего три месяца, и эта поисковая операция – его боевое крещение. Главное – со счастливым финалом.