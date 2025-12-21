В Беларуси выросла продолжительность жизни – данные Белстата

Если мы понимаем, что прирастать населением в ближайшее время резко не начнем, то надо бы делать упор на продление жизни и трудоспособности населения, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Юлия Панасенко, заместитель начальника главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Беларуси:

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 74,7 года. И по сравнению с 2019 годом выросла на 0,3 года. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 79,8 года, у мужчин – 69,3. Это выше, чем в России, Украине, Молдове и Кыргызстане. Среди регионов нашей республики самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в городе Минске – 77,9 года.

Читайте также:

Как МВД обеспечивало безопасность на ВНС, были ли провокации и реакция беглых – поговорили с Геннадием Казакевичем

Ежедневная кропотливая работа и современное оборудование – как работают в главном военном медцентре

335 км гирлянд – сколько стоит новогодняя иллюминация в Минске?