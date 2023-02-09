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Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта

09 февраля 2023 14:13
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Новости Беларуси. В 2023 году в Минской области вводят в эксплуатацию три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса: в Фаниполе, Дзержинске и Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта-1

В них предусмотрены универсальные спортивные и тренажерные залы, бассейны. Такие планы озвучили на заседании коллегии главного управления спорта и туризма Миноблисполкома. Также речь шла о новой пристройке плавательного центра в Мяделе и строительстве спортцентров в Жодино и Крупках. Стоит задача в ближайшие два года оборудовать ФОК в каждом райцентре Минщины. Также на заседании подвели итоги 2022 года и наградили лучших.

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта-4

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
Все задачи, которые стояли перед отраслью, главой государства, руководством Миноблисполкома, Министерством спорта и туризма, выполнены в полном объеме. Ряд моментов новых, которые у нас прошли на территории области. Традиционно успешно выступили наши клубы по игровым видам спорта, при этом мы ждем успехов футбольных клубов на международной арене.

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта-7

Елена Карпович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома:
Учитывая, что Копыльский район в 2022 году принимал «Вытокі. Крок да Алiмпу», такое массовое мероприятие, честно скажу, конечно, заметны те самые итоги, изменения в лучшую сторону в сфере спорта, туризма. Поэтому в целом итоги всегда важны, потому что любые итоги определяют те недостатки, которые были и помогают поставить задачи на следующий год.

Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта-10

Минская область начинает подготовку к масштабным спортивным мероприятиям. Так, II Игры стран СНГ пройдут в том числе и в трех крупнейших городах региона: Борисове, Молодечно и Солигорске. Они состоятся в августе 2023 года.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Евгений Булойчик # Елена Карпович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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