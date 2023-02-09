Оборудовать ФОК в каждом райцентре Минской области. В Миноблисполкоме рассказали о планах в сфере спорта

Новости Беларуси. В 2023 году в Минской области вводят в эксплуатацию три крупных физкультурно-оздоровительных комплекса: в Фаниполе, Дзержинске и Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В них предусмотрены универсальные спортивные и тренажерные залы, бассейны. Такие планы озвучили на заседании коллегии главного управления спорта и туризма Миноблисполкома. Также речь шла о новой пристройке плавательного центра в Мяделе и строительстве спортцентров в Жодино и Крупках. Стоит задача в ближайшие два года оборудовать ФОК в каждом райцентре Минщины. Также на заседании подвели итоги 2022 года и наградили лучших.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Все задачи, которые стояли перед отраслью, главой государства, руководством Миноблисполкома, Министерством спорта и туризма, выполнены в полном объеме. Ряд моментов новых, которые у нас прошли на территории области. Традиционно успешно выступили наши клубы по игровым видам спорта, при этом мы ждем успехов футбольных клубов на международной арене.

Елена Карпович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома:

Учитывая, что Копыльский район в 2022 году принимал «Вытокі. Крок да Алiмпу», такое массовое мероприятие, честно скажу, конечно, заметны те самые итоги, изменения в лучшую сторону в сфере спорта, туризма. Поэтому в целом итоги всегда важны, потому что любые итоги определяют те недостатки, которые были и помогают поставить задачи на следующий год.