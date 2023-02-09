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Пинские пограничники сбили украинский беспилотник

09 февраля 2023 14:00
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Новости Беларуси. Украинский беспилотник сбит у наших рубежей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О произошедшем накануне инциденте сообщил Госпогранкомитет. Дрон, направляющийся с украинской стороны, заметили пинские пограничники.  

Пинские пограничники сбили украинский беспилотник-1

Чтобы пресечь продвижение летательного аппарата вглубь территории нашей страны, правоохранители его сбили. Для этого использовали радиоэлектронное ружье. Выяснилось, что коптер был оборудован видеокамерой. Снятые кадры подтверждают, что беспилотник был запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки средств охраны нашей границы. По данному факту проводится проверка. Отметим, это не первый подобный случай. В 2022 году пограничники трижды сбивали украинские дроны.  

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# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

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