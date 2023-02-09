Пинские пограничники сбили украинский беспилотник

Новости Беларуси. Украинский беспилотник сбит у наших рубежей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О произошедшем накануне инциденте сообщил Госпогранкомитет. Дрон, направляющийся с украинской стороны, заметили пинские пограничники.

Чтобы пресечь продвижение летательного аппарата вглубь территории нашей страны, правоохранители его сбили. Для этого использовали радиоэлектронное ружье. Выяснилось, что коптер был оборудован видеокамерой. Снятые кадры подтверждают, что беспилотник был запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки средств охраны нашей границы. По данному факту проводится проверка. Отметим, это не первый подобный случай. В 2022 году пограничники трижды сбивали украинские дроны.