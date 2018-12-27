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Новости экономики за 27.12.2018

27 декабря 2018 17:17
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Новости Беларуси. Сколько будут зарабатывать белорусские строители в 2019 году? Для кого электроэнергия подешевеет в три раза? Зачем учить женщин основам агробизнеса? Какие лекарства отныне должны быть в каждой аптеке страны? И куда можно улететь из Минска за 24 рубля?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

СТРОИТЕЛЯМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Строителям повысят зарплату с 2019 года. В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства, средняя зарплата в отрасли вырастет на треть.

Это позволит остановить отток строительных кадров из страны, уравнять заработок специалистов с зарплатой работников из соседних стран и уменьшить разницу в оплате труда столичных и региональных кадров.

Новости экономики за 27.12.2018-1

Сейчас час работы строителя четвертого разряда стоит 6 рублей. С 1 января плату за выполнение пусконаладочных работ предлагают повысить до 7 руб. 3 коп., а строительно-монтажных – до 8 рублей.

Новости экономики за 27.12.2018-4

По данным Белстата, в октябре средняя зарплата в строительстве составила 1123 рубля. В профильном ведомстве отмечают, что в России эти цифры больше в среднем в 2,5 раза, в Польше – в 3 раза.

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# Экономическая рубрика # общество # Фотофакт

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