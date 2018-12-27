Новости экономики за 27.12.2018

Новости Беларуси. Сколько будут зарабатывать белорусские строители в 2019 году? Для кого электроэнергия подешевеет в три раза? Зачем учить женщин основам агробизнеса? Какие лекарства отныне должны быть в каждой аптеке страны? И куда можно улететь из Минска за 24 рубля?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

СТРОИТЕЛЯМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Строителям повысят зарплату с 2019 года. В соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства, средняя зарплата в отрасли вырастет на треть.

Это позволит остановить отток строительных кадров из страны, уравнять заработок специалистов с зарплатой работников из соседних стран и уменьшить разницу в оплате труда столичных и региональных кадров.