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«Белавиа» объявила акцию на билеты по некоторым направлениям

27 декабря 2018 17:17
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Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик определил новые направления, цена билетов на которые значительно снижена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» объявила акцию на билеты по некоторым направлениям -1

В Астану, Алматы, Прагу и Санкт-Петербург улететь можно будет за 24 рубля плюс таксы и сборы в одну сторону. Акция продлится до полуночи 27 декабря.

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# Авиасообщение # Экономика # Фотофакт

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