«Белавиа» объявила акцию на билеты по некоторым направлениям

Новости Беларуси. Национальный авиаперевозчик определил новые направления, цена билетов на которые значительно снижена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Астану, Алматы, Прагу и Санкт-Петербург улететь можно будет за 24 рубля плюс таксы и сборы в одну сторону. Акция продлится до полуночи 27 декабря.