Из бюджета Минска выделят средства на развитие предпринимательства

Новости Беларуси. На развитие предпринимательства из бюджета Минска выделят 980 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говоря об этой категории предпринимателей, речь в первую очередь о занятых в сфере услуг, в том числе торговле и строительстве.

В Минске у бизнесменов средней руки есть возможность взять в аренду помещения на льготных условиях или бесплатно, получить субсидии для погашения части процентов за использование кредита, частично возместить расходы за участие в выставках за рубежом. Деньги из бюджета направят в том числе и на поддержку инвестиционных проектов.