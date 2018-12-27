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Из бюджета Минска выделят средства на развитие предпринимательства

27 декабря 2018 17:15
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Новости Беларуси. На развитие предпринимательства из бюджета Минска выделят 980 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говоря об этой категории предпринимателей, речь в первую очередь о занятых в сфере услуг, в том числе торговле и строительстве.

Из бюджета Минска выделят средства на развитие предпринимательства-1

В Минске у бизнесменов средней руки есть возможность взять в аренду помещения на льготных условиях или бесплатно, получить субсидии для погашения части процентов за использование кредита, частично возместить расходы за участие в выставках за рубежом. Деньги из бюджета направят в том числе и на поддержку инвестиционных проектов.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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