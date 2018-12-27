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В Беларуси стоимость электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения снижена в три раза

27 декабря 2018 17:15
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Новости Беларуси. Указом главы государства тариф на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения снижен в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сделано для того, чтобы стимулировать потребление электроэнергии в стране.

В Беларуси стоимость электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения снижена в три раза-1

С нового года стоимость электричества для домов, которые не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, будет установлена в размере 3 копейки за 1 кВт·ч. Правда, есть одно условие: отопительные приборы нужно будет оборудовать отдельным счетчиком.

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# Электроснабжение # Экономика # Фотофакт

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