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Минздрав Беларуси утвердил перечень обязательных лекарств для аптек

27 декабря 2018 17:16
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Новости Беларуси. Приходите в аптеку, а нужного лекарства нет – знакомая ситуация. Теперь всё изменится. Минздрав утвердил перечень обязательных лекарств для аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси утвердил перечень обязательных лекарств для аптек-1

В списке 240 наименований препаратов отечественного и российского производства. Теперь в каждой аптеке любой формы собственности можно купить такие известные и популярные в народе препараты, как аспирин, парацетамол, ряд анальгетиков, спазмалитиков и другие.

Постановление Минздрава вступит в силу после официального опубликования.

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# Белорусские лекарства # Экономика # Фотофакт

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