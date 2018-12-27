Минздрав Беларуси утвердил перечень обязательных лекарств для аптек

Новости Беларуси. Приходите в аптеку, а нужного лекарства нет – знакомая ситуация. Теперь всё изменится. Минздрав утвердил перечень обязательных лекарств для аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке 240 наименований препаратов отечественного и российского производства. Теперь в каждой аптеке любой формы собственности можно купить такие известные и популярные в народе препараты, как аспирин, парацетамол, ряд анальгетиков, спазмалитиков и другие.

Постановление Минздрава вступит в силу после официального опубликования.