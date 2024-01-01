Прямой эфир

Новогодняя ярмарка проходит у Дворца спорта. Здесь можно попробовать глинтвейн, шашлык и блюда народов мира

01 января 2024 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Веселые празднества и гуляния охватили столицу Беларуси. У Дворца спорта проходит новогодняя ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодняя ярмарка проходит у Дворца спорта. Здесь можно попробовать глинтвейн, шашлык и блюда народов мира-1

Соблазнительный аромат глинтвейна, мяса и овощей на гриле разносится по всей площадке. Кроме того, здесь можно вкусить кухни народов мира: русскую, узбекскую, чешскую и другие. Для желающих перекусить не отходя от ярмарки установлены сидячие места под навесами. Нашлось место ремесленникам, которые представили свою продукцию ручной работы. Ярмарка пользуется спросом как среди минчан, так и иностранных гостей, которые специально приехали в столицу Беларуси, чтобы встретить Новый 2024 год.

Новогодняя ярмарка проходит у Дворца спорта. Здесь можно попробовать глинтвейн, шашлык и блюда народов мира-4

Очень хорошая ярмарка, все красиво, здорово, вкусно! Люди добрые, веселые. Мы из России. Привет Воронежу! Шашлык попробовали, рыбу, икру красную, овощи на гриле.

Новогодняя ярмарка проходит у Дворца спорта. Здесь можно попробовать глинтвейн, шашлык и блюда народов мира-7

Все прекрасно! Я в этом городе первый раз, он – раз пятый.
– Мы из Тулы.

Новогодняя ярмарка проходит у Дворца спорта. Здесь можно попробовать глинтвейн, шашлык и блюда народов мира-10

Ребенку тоже понравилось, здесь много аттракционов, пони. Мы провели время замечательно. Мы заказали картошку и глинтвейн детский.

Отдельного внимания заслуживает зона аттракционов. Для самых маленьких подготовили батуты, карусели, катание на детских машинах и пони.

Минск ярко встретил 2024 год. Народные гуляния продолжатся и 1 января – куда сходить? Читайте здесь.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
«Забег трезвости» состоялся 1 января в Минске. Участники рассказали, почему для них важна эта пробежка
01 января 2024 11:17

«Забег трезвости» состоялся 1 января в Минске. Участники рассказали, почему для них важна эта пробежка

О самом важном для каждого белоруса. О чём говорил Лукашенко в своём новогоднем поздравлении?
01 января 2024 10:56

О самом важном для каждого белоруса. О чём говорил Лукашенко в своём новогоднем поздравлении?

В Беларуси зарплаты учителей вырастут с января 2024-го
01 января 2024 10:36

В Беларуси зарплаты учителей вырастут с января 2024-го