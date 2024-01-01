Новогодняя ярмарка проходит у Дворца спорта. Здесь можно попробовать глинтвейн, шашлык и блюда народов мира

Новости Беларуси. Веселые празднества и гуляния охватили столицу Беларуси. У Дворца спорта проходит новогодняя ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Веселые празднества и гуляния охватили столицу Беларуси. У Дворца спорта проходит новогодняя ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соблазнительный аромат глинтвейна, мяса и овощей на гриле разносится по всей площадке. Кроме того, здесь можно вкусить кухни народов мира: русскую, узбекскую, чешскую и другие. Для желающих перекусить не отходя от ярмарки установлены сидячие места под навесами. Нашлось место ремесленникам, которые представили свою продукцию ручной работы. Ярмарка пользуется спросом как среди минчан, так и иностранных гостей, которые специально приехали в столицу Беларуси, чтобы встретить Новый 2024 год.
Очень хорошая ярмарка, все красиво, здорово, вкусно! Люди добрые, веселые. Мы из России. Привет Воронежу! Шашлык попробовали, рыбу, икру красную, овощи на гриле.
– Все прекрасно! Я в этом городе первый раз, он – раз пятый.
– Мы из Тулы.
Ребенку тоже понравилось, здесь много аттракционов, пони. Мы провели время замечательно. Мы заказали картошку и глинтвейн детский.
Отдельного внимания заслуживает зона аттракционов. Для самых маленьких подготовили батуты, карусели, катание на детских машинах и пони.
Минск ярко встретил 2024 год. Народные гуляния продолжатся и 1 января – куда сходить? Читайте здесь.