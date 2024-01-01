«Забег трезвости» состоялся 1 января в Минске. Участники рассказали, почему для них важна эта пробежка

Новости Беларуси. Доказать приверженность здоровому образу жизни в первый день нового года и зарядиться хорошим настроением. В Минске состоялся ежегодный «Забег трезвости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивное мероприятие собрало несколько сотен человек. Старт был дан около Дома физкультуры. Маршрут проложили по набережной вдоль проспекта Победителей. Участникам предстояло пробежать дистанцию длиною в 5 километров – это на 2 больше, чем в предыдущие годы. Впрочем, поскольку мероприятие не носило соревновательный характер, каждый участник, вне зависимости от физической подготовки, мог преодолеть дистанцию с комфортом, в своем темпе.

– Мы бегом увлекаемся всей семьей. Поэтому ну как мы не выйдем, если весь город почти бежит? И мы побежим.

– Такое значительное мероприятие 1 января!

Впервые участвую. Постоянно участвую в других, но здесь впервые. Понравились трасса, атмосфера, знакомые все. Все отлично!

Для меня важно поддержать эту тенденцию – за здоровый образ жизни и выйти на пробежку, начать правильно год.