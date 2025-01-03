Новогодняя речь Лукашенко через призму психологии. Алёна Дзиодзина о выступлении Президента

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Новогоднее обращение Александра Лукашенко началось со слов благодарности в адрес тех, кто весь этот год трудился во благо. Ведь качество жизни в стране никогда не возникает на пустом месте. И если люди стремятся к комфорту, то инвестиции личных сил со стороны каждого являются важным условием для комфортной жизни. «Наши успехи и достижения были на благо Родины», – подытожил глава государства, сообщив о своем чувстве гордости всеми причастными.

Следующую пятилетку Президент анонсировал нам как период активной работы на качество. А оно, как правило, формируется по крупицам: блок помогающих профессий, экономика, аграрно-промышленный комплекс, военная отрасль и культура. Только каждая из перечисленных сфер состоит из людей, представляя собой систему.

Масштабы каждой из отраслей значительны, и порой ошибочно кажется, будто личный вклад одного человека теряется, в то время как это совсем не так. Например, часовой механизм тоже состоит из множества разных деталей – за каждой из них закреплена своя функция. Они разных форм, величин, но если хотя бы одна из них начнет работать неправильно, часы перестанут работать исправно.