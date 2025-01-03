Новогодняя речь Лукашенко через призму психологии. Алёна Дзиодзина о выступлении Президента
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Новогоднее обращение Александра Лукашенко началось со слов благодарности в адрес тех, кто весь этот год трудился во благо. Ведь качество жизни в стране никогда не возникает на пустом месте. И если люди стремятся к комфорту, то инвестиции личных сил со стороны каждого являются важным условием для комфортной жизни. «Наши успехи и достижения были на благо Родины», – подытожил глава государства, сообщив о своем чувстве гордости всеми причастными.
Следующую пятилетку Президент анонсировал нам как период активной работы на качество. А оно, как правило, формируется по крупицам: блок помогающих профессий, экономика, аграрно-промышленный комплекс, военная отрасль и культура. Только каждая из перечисленных сфер состоит из людей, представляя собой систему.
Масштабы каждой из отраслей значительны, и порой ошибочно кажется, будто личный вклад одного человека теряется, в то время как это совсем не так. Например, часовой механизм тоже состоит из множества разных деталей – за каждой из них закреплена своя функция. Они разных форм, величин, но если хотя бы одна из них начнет работать неправильно, часы перестанут работать исправно.
Алена Дзиодзина:
То, что мы именуем уровнем жизни, – это такой же механизм, подобный часам. Отдельная личность – деталь, но в совокупности и при должном созвучии кооперация коллективной работы становится качеством. Как раз это качество зависит от вклада каждого напрямую. Потому, если мы хотим хорошо жить, то понятие «хорошо работать» должно стать основным ориентиром и принципом.
Созвучный иносказательный образ предлагает глава государства в своем обращении в новогоднюю ночь, когда сравнил нашу жизнь с композицией в музыке: «Она звучит разными нотами, в разной тональности. А мы всегда должны настраиваться на лучшее, помогая друг другу».
Если продолжить поразмышлять над сравнением, оно сообщает нам тезис о том, что жизнь, как правило, разная. Однако эмоциональный фон, ответственность и взаимопомощь помогут немало достичь с позиции качества жизни внутри страны.
В данном случае нельзя упустить то, как часто за последние пару лет упоминался концепт об ориентации населения Беларуси на народном единстве. Новогодняя речь Александра Лукашенко обращает внимание на один из фундаментальных аспектов подобной общности, где понятие «вместе» означает не показное присутствие, а подразумевает концентрацию на задачах и целях со стороны каждого. Продолжая мысль главы государства в подобном ключе: если будет такое единство, то будет и качество.