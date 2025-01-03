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Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача

03 января 2025 07:37
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Зимой риск заболеть ЛОР-инфекциями значительно возрастает. Простуды, отиты, синуситы и другие заболевания горла, носа и ушей становятся более распространенными из-за переохлаждений. Чтобы предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье, важно соблюдать профилактику.

Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача -2

Дарья Дробыш, врач-оториноларинголог клиники «Мерси»:
Важную роль в профилактике ЛОР-заболеваний играет укрепление иммунитета. Это в первую очередь сбалансированное питание, которое богато витаминами и минералами. Необходимо в свой рацион включать большее количество сезонных овощей и фруктов. Достаточное количество сна, а это не менее 7-8 часов в сутки, способствует восстановлению организма. Физическая активность! Не забывайте заниматься спортом и делать зарядки.

Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача -4

Помните о гигиене. Мойте руки, регулярно чистите зубы, используйте зубные нити и ополаскиватели, чтобы избавиться от бактерий. В качестве профилактики от вирусных инфекций используйте антисептики, в основе которых есть спирт.

Дарья Дробыш:
Необходимо поддерживать нормальную влажность воздуха в помещении, где вы находитесь, а это 40-60 %. Для этого нужно использовать увлажнители воздуха, ведь сухой воздух пересушивает слизистую полости носа, что подвергает ее для лучшего проникновения инфекций. 

Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача -6

Не лишним будет промывать полость носа солевыми растворами – это увлажнит слизистую и смоет инфекции, которые на них находится.

Дарья Дробыш:
При боли в ушах можно использовать ушные капли, в состав которых входит спирт и лидокаин, но это необходимо делать с осторожностью и с рекомендацией ЛОР-врача, потому что люди, страдающие хроническим отитом, имеют нарушение целостности барабанной перепонки. Использование именно таких капель приносит большой вред.

Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача -8

При заложенности носа можно самостоятельно использовать сосудосуживающие капли или спреи, но делать это лучше не более пяти дней, чтобы не спровоцировать зависимость.

Дарья Дробыш:
В зимнее время очень важно одеваться по сезону – носить теплые куртки, головные уборы, чтобы ваши уши были защищены. Также защищайте свои дыхательные пути индивидуальными масками, чтобы снизить контакт с больными респираторными инфекциями.

Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача -10

Если у вас отекают веки или лицо, есть выраженная головная боль, которая усиливается при наклоне головы, появились выделения из ушей или резкая боль в горле, которая затрудняет открывание рта, – это веский повод обратиться к врачу.

Дарья Дробыш:
Что нельзя делать дома самостоятельно? В первую очередь назначать антибактериальные препараты. В последующем при неправильном подборе препаратов это может привести к резистентности. И просто доктор будет вас лечит в 3-4 раза дольше. Самостоятельно дома нельзя использовать тепловые процедуры. Никаких прогреваний ушей, горла или носа! Потому что это приводит к усилению бактериальной инфекции. Профилактика и своевременные меры лечения играют ключевую и поддерживающую роль в здоровье ЛОР-органов.

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