Как снизить риск заболеваний ЛОР-инфекциями зимой? Полезные советы от врача

Зимой риск заболеть ЛОР-инфекциями значительно возрастает. Простуды, отиты, синуситы и другие заболевания горла, носа и ушей становятся более распространенными из-за переохлаждений. Чтобы предотвратить возможные осложнения и сохранить здоровье, важно соблюдать профилактику.

Дарья Дробыш, врач-оториноларинголог клиники «Мерси»:

Важную роль в профилактике ЛОР-заболеваний играет укрепление иммунитета. Это в первую очередь сбалансированное питание, которое богато витаминами и минералами. Необходимо в свой рацион включать большее количество сезонных овощей и фруктов. Достаточное количество сна, а это не менее 7-8 часов в сутки, способствует восстановлению организма. Физическая активность! Не забывайте заниматься спортом и делать зарядки.

Помните о гигиене. Мойте руки, регулярно чистите зубы, используйте зубные нити и ополаскиватели, чтобы избавиться от бактерий. В качестве профилактики от вирусных инфекций используйте антисептики, в основе которых есть спирт. Дарья Дробыш:

Необходимо поддерживать нормальную влажность воздуха в помещении, где вы находитесь, а это 40-60 %. Для этого нужно использовать увлажнители воздуха, ведь сухой воздух пересушивает слизистую полости носа, что подвергает ее для лучшего проникновения инфекций.

Не лишним будет промывать полость носа солевыми растворами – это увлажнит слизистую и смоет инфекции, которые на них находится. Дарья Дробыш:

При боли в ушах можно использовать ушные капли, в состав которых входит спирт и лидокаин, но это необходимо делать с осторожностью и с рекомендацией ЛОР-врача, потому что люди, страдающие хроническим отитом, имеют нарушение целостности барабанной перепонки. Использование именно таких капель приносит большой вред.

При заложенности носа можно самостоятельно использовать сосудосуживающие капли или спреи, но делать это лучше не более пяти дней, чтобы не спровоцировать зависимость. Дарья Дробыш:

В зимнее время очень важно одеваться по сезону – носить теплые куртки, головные уборы, чтобы ваши уши были защищены. Также защищайте свои дыхательные пути индивидуальными масками, чтобы снизить контакт с больными респираторными инфекциями.