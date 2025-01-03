В Беларуси продолжается реализация программы «Один район – один проект». Инициатива главы государства способствует социально-экономическому развитию регионов. Появляются новые производства, создаются дополнительные рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Чечерском районе открыли цех по переработке автомобильных шин. Из них будут получать резиновую крошку и полимерно-резиновую продукцию.

Новое производство – часть комплекса по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов, который занимает более 21 гектара. Полигон является единственным подобным в стране. Под новый цех здесь реконструировали здание бывшей котельной. При полной загрузке мощностей – здесь смогут переработать более 5 тысяч тонн изношенных шин в год. Полученные из них материалы востребованы в строительстве, благоустройстве детских игровых и спортивных площадок.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

«Один район – один проект» – для каждого района знаковый объект. В каждом районе, в зависимости от специфики, мы подходили по-разному. Где перерабатываются отходы разных направлений, мы запланировали ситуацию по накоплению шин, разработать и создать предприятие по переработке автомобильных шин.